Комедия "Поезд в 31 декабря" завершает свой кинопрокат с бешеным успехом: какую сумму удалось собрать

Украинская новогодняя кинокомедия "Поезд в 31 декабря" завершает свой кинотеатральный прокат, получив большой успех за время своих показов. За весь период проката фильм собрал 52 009 488 грн бокс-офиса и 309 368 проданных билетов, учитывая допремьерные показы.

Об этом сообщает 24 Канал. Такие исключительные результаты доказывают, что лента нашла свое место в сердцах украинских зрителей.

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"Поезд в 31 декабря": финансовый успех, международный релиз и съемки второй части

Успех первой части вдохновил создателей фильма на начало работы над полноценной кинофраншизой, что обещает продолжение этой веселой и незабываемой истории.

"Поезд в 31 декабря" стал лидером кинопроката начала года, получив положительные отзывы не только от зрителей, но и от кинокритиков. Фильм пришелся по душе широкой аудитории, и высокий уровень заинтересованности украинцев способствовал выходу на международный рынок. В январе 2025 года лента вышла в США, а с 14 февраля она начала демонстрироваться в европейских странах, в частности в Германии и Австрии.

"Поезд в 31 декабря": смотрите онлайн трейлер фильма

Цифровой рынок также не остался в стороне: с 12 февраля "Поезд в 31 декабря" эксклюзивно вышел на Netflix, где с самого начала занял первое место по просмотрам в Украине. А с 19 февраля комедия станет доступной на других популярных цифровых платформах, таких как SWEET.TV, Megogo и Киевстар ТВ, что позволит расширить свою аудиторию и сделать фильм еще более доступным для зрителей.



Фильм "Поезд в 31 декабря" завершил свой прокат / Фото Пресс-служба

Фильм продолжает приобретать популярность, и его успех на различных платформах является ярким свидетельством того, что украинская кинематография способна завоевывать не только отечественный, но и международный рынок.