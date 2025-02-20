Про це повідомляє 24 Канал. Такі виняткові результати доводять, що стрічка знайшла своє місце в серцях українських глядачів.

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"Потяг у 31 грудня": фінансовий успіх, міжнародний реліз і знімання другої частини

Успіх першої частини надихнув творців фільму на початок роботи над повноцінною кінофраншизою, що обіцяє продовження цієї веселої й незабутньої історії.

"Потяг у 31 грудня" став лідером кінопрокату початку року, отримавши позитивні відгуки не лише від глядачів, а й від кінокритиків. Фільм припав до душі широкій аудиторії, і високий рівень зацікавленості українців сприяв виходу на міжнародний ринок. У січні 2025 року стрічка вийшла в США, а з 14 лютого вона почала демонструватися в європейських країнах, зокрема в Німеччині та Австрії.

"Потяг у 31 грудня": дивіться онлайн трейлер фільму

Цифровий ринок також не залишився осторонь: з 12 лютого "Потяг у 31 грудня" ексклюзивно вийшов на Netflix, де з самого початку посів перше місце за переглядами в Україні. А з 19 лютого комедія стане доступною на інших популярних цифрових платформах, таких як SWEET.TV, Megogo та Київстар ТВ, що дозволить розширити свою аудиторію та зробити фільм ще доступнішим для глядачів.



Фільм "Потяг у 31 грудня" завершив свій прокат / Фото Пресслужба

Фільм продовжує здобувати популярність, і його успіх на різних платформах є яскравим свідченням того, що українська кінематографія здатна завойовувати не тільки вітчизняний, а й міжнародний ринок.