У новому списку ви знайдете кіноісторії на будь-який смак – від трилерів до зворушливих драм і комедій, які розвеселять вас до сліз. Це абсолютно різножанрові серіали, які обіцяють занурити вас у нові світи, захопити своєю атмосферою та подарувати емоції на кожен день. Тож не вагайтеся й обирайте свого фаворита!

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"Кассандра"

За сюжетом фільму, сім'я переїжджає до вінтажного "розумного" будинку, оснащеного найсучаснішими технологіями. Усе в домі автоматизовано та контролюється за допомогою віртуальної помічниці, яка ніколи не спить і завжди готова допомогти мешканцям з будь-якими побутовими питаннями. Однак, з часом, починається щось дивне.

"Кассандра": дивіться онлайн трейлер серіалу

Віртуальна помічниця стає надто активною в житті сім'ї та готова на будь-які дії, щоб утримати їх в межах будинку. Спершу невидимий контроль над кожним кроком перетворюється на щось набагато темніше.

"Шантаж" 2 сезон

За сюжетом фільму, юрист ЦРУ Оуен Гендрікс, роль якого виконує Ной Сентинео, опиняється в центрі небезпечної шпигунської операції в Південній Кореї. Спочатку його завдання здається звичайним – допомогти у важливій місії, яка, здавалося б, не матиме особливих ризиків.

Однак, незабаром Оуен усвідомлює, що ситуація набагато складніша і небезпечніша, ніж він міг припустити. Виявляється, що справжня загроза може ховатися не зовні, а всередині самого Агентства. Зіткнувшись із внутрішніми інтригами та зрадою, Оуену доведеться розібратися, кому можна довіряти, і вирішити, як зупинити загрозу, що виникла зсередини ЦРУ, перш ніж це призведе до катастрофи.

"Шантаж": дивіться онлайн трейлер 2 сезону

"Пережити падіння чорного яструба"

За сюжетом фільму, американські солдати та сомалійські бійці в подробицях згадують одну з найбільш драматичних і кривавих битв сучасної військової історії – битву за Могадішо, яка відбулася в 1993 році. Вони розповідають про жахи та неймовірні труднощі тієї страшної операції, що стала важким випробуванням для обох сторін. В центрі оповіді – знамените падіння трьох американських гелікоптерів "Чорний яструб".

"Пережити падіння чорного яструба": дивіться онлайн трейлер серіалу

У списку популярних стрічок на Netflix також опинились такі серіали:

"Нічний агент" 2 сезон

"Шантаж" 1 сезон

"Гра в кальмара" 2 сезон

"Собача втіха"

"Убивства в оре"

"Первісна Америка"

"Нічний агент" 1 сезон

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