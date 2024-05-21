Считался пропавшим без вести: на фронте погиб актер-кукольник Евгений Невинский
Актер, механик театральной куклы и военный Евгений Невинский пропал без вести в июле 2023 года. Это произошло еще 27 июля 2023 года.
А в мае этого года генетическая экспертиза подтвердила его гибель. С начала полномасштабного российского вторжения он добровольно ушел на фронт, защищая нас от агрессора.
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На фронте погиб Евгений Невинский
Евгению Невинскому было 50 лет. После начала полномасштабной войны он добровольно вступил в ряды 118-й отдельной механизированной бригады. 27 июля прошлого года он пропал без вести на Запорожском направлении. Только сейчас генетическая экспертиза подтвердила его смерть.
Почти год у нас теплилась надежда, что Женя вот-вот найдется. Может в госпитале, может в плену, но живой. Но нет, генетическая экспертиза подтвердила, что Евгений Невинский теперь уже является нашим небесным защитником,
– написал Украинский центр Международного союза деятелей театра кукол.
Коллеги описывали Евгения как гениального конструктора и замечательного преподавателя, который обучал многих технике изготовления театральной куклы. Сообщается, что похороны Евгения состоятся в ближайшее время, а место и время будут объявлены позже.
Что известно о Евгении Невинском
Евгений Невинский – актер-кукловод и художник по оформлению игровых кукол. В течение 30 лет работал в Киевском муниципальном театре кукол и Государственном театре кукол. Он также занимал должность конструктора в обоих театрах.
Кроме того, более 10 лет он преподавал технологию изготовления театральных кукол на кафедре искусства театра кукол КНУТКиТ имени Ивана Карпенко-Карого.
Евгений с самого детства посвятил свою жизнь театру. С детства он занимался в театральной студии Барвинок, а впоследствии пришел в наш театр актером. 30 лет работы, более полусотни ролей, большинство из которых – главные. Также он был гениальным мастером по изготовлению куклы. Его работы до сих пор живут на сценах украинских театров,
– рассказали в Киевском театре и почтили память павшего актера.
Вечный почет, благодарность и светлая память актеру-кукольнику Евгению Невинскому.