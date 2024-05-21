А у травні цього року генетична експертиза підтвердила його загибель. З початку повномасштабного російського вторгнення він добровільно пішов на фронт, захищаючи нас від агресора.

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На фронті загинув Євген Невинський

Євгену Невинському було 50 років. Після початку повномасштабної війни він добровільно вступив до лав 118-ї окремої механізованої бригади. 27 липня минулого року він зник безвісти на Запорізькому напрямку. Лише зараз генетична експертиза підтвердила його смерть.

Майже рік в нас жевріла надія, що Женя ось-ось знайдеться. Може в госпіталі, може в полоні, але живий. Але ні, генетична експертиза підтвердила, що Євген Невинський тепер вже є нашим небесним захисником,

– написав Український центр Міжнародної спілки діячів театру ляльок.

Колеги описували Євгена як геніального конструктора і чудового викладача, який навчав багатьох техніці виготовлення театральної ляльки. Повідомляється, що похорон Євгена відбудеться найближчим часом, а місце та час будуть оголошені пізніше.

Що відомо про Євгена Невинського

Євген Невинський – актор-ляльковод і художник з оформлення ігрових ляльок. Протягом 30 років працював у Київському муніципальному театрі ляльок і Державному театрі ляльок. Він також обіймав посаду конструктора в обох театрах.

Крім того, понад 10 років він викладав технологію виготовлення театральних ляльок на кафедрі мистецтва театру ляльок КНУТКіТ імені Івана Карпенка-Карого.

Євген з самого дитинства присвятив своє життя театру. Змалку він займався в театральній студії Барвінок, а згодом прийшов в наш театр актором. 30 років роботи, більше півсотні ролей, більшість з яких – головні. Також він був геніальним майстром з виготовлення ляльки. Його роботи досі живуть на сценах українських театрів,

– розповіли у Київському театрі та вшанували пам'ять полеглого актора.

Вічна шана, вдячність та світла пам'ять актору-лялькареві Євгену Невинському.