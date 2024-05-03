Евгений погиб на фронте 30 апреля. О смерти актера сообщил его близкий друг, а также написал в своих соцсетях украинский режиссер Антонио Лукич.

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На фронте погиб Евгений Шумилов

О смерти Евгения Шумилова сообщил его близкий друг Иван Марченко. Он рассказал, что актер погиб, защищая раненого собрата.

Кроме того, мужчина сообщил, что у Евгения осталась мама и отчим с инвалидностью, поэтому все небезразличные могут финансово приобщиться и помочь семье погибшего бойца.

Вся информация о прощании будет позже.

30 апреля на фронте, защищая раненого побратима, погиб мой близкий друг Евгений Шумилов. Евгений был актером театра и кино, два года назад мобилизовался в ряды ВСУ и верно служил и защищал Украину. Жизнерадостный, позитивный, бодрый и настоящий – таким ты останешься в моем сердце навсегда, друг,

– написал Иван Марченко.

О его смерти также написал в своих соцсетях Антонио Лукич, с которым ранее работал на съемочной площадке Евгений Шумилов.

Имел честь поработать с ним на съемочной площадке, где он так пронзительно, и с такой надеждой смотрел в будущее. Спасибо тебе, Женя, светлая память,

– говорится в публикации.

Евгений Шумилов, который участвовал в театральных спектаклях и снимался в сериалах, мобилизовался в ряды ВСУ в начале полномасштабного вторжения.

Фильмография Евгения Шумилова

"Вещественное доказательство",

"Реальная мистика",

"Скорая",

"Агенты справедливости",

"Отдел 44".

Украинцы искренне благодарны Евгению Шумилову за сознательную позицию с самого начала великой войны и защиту Украины от российского агрессора, а также выражают соболезнования близким по поводу тяжелой потери.