Євген загинув на фронті 30 квітня. Про смерть актора повідомив його близький друг, а також написав у своїх соцмережах український режисер Антоніо Лукіч.

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На фронті загинув Євген Шумілов

Про смерть Євгена Шумілова повідомив його близький друг Іван Марченко. Він розповів, що актор загинув, захищаючи пораненого побратима.

Окрім того, чоловік повідомив, що у Євгена лишилася мама і вітчим з інвалідністю, тому усі небайдужі можуть фінансово долучитись і допомогти родині полеглого бійця.

Вся інформація щодо прощання буде згодом.

30 квітня на фронті, захищаючи пораненого побратима, загинув мій близький друг Євген Шумілов. Євген був актором театру і кіно, два роки тому мобілізувався до лав ЗСУ і вірно служив та захищав Україну. Життєрадісний, позитивний, бадьорий і справжній – таким ти залишишся в моєму серці назавжди, друже,

– написав Іван Марченко.

Про його смерть також написав у своїх соцмережах Антоніо Лукіч, з яким раніше працював на знімальному майданчику Євген Шумілов.

Мав честь попрацювати з ним на знімальному майданчику, де він так пронизливо, та з такою надією дивився в майбутнє. Дякую тобі, Женя, світла пам'ять,

– йдеться у публікації.

Євген Шумілов, який брав участь у театральних виставах і знімався у серіалах, мобілізувався до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення.

Фільмографія Євгена Шумілова

"Речовий доказ",

"Реальна містика",

"Сидоренки-Сидоренки"

"Швидка",

"Агенти справедливості",

"Відділ 44".

Українці щиро вдячні Євгену Шумілову за свідому позицію від самого початку великої війни та захист України від російського агресора, а також висловлюють співчуття близьким з приводу важкої втрати.