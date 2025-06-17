Шикарный украинский сериал, который обожают зрители, продлили на 2 сезон: что известно
- Украинский сериал "Пограничники" продлили на 2 сезон, премьера которого ожидается осенью 2025 года.
- Сюжет сериала сосредоточен на подготовке курсантов Национальной академии Государственной пограничной службы Украины, которые сталкиваются с новыми вызовами и эмоциями.
- Съемками сериала занимается медиахолдинг FILM.UA.
- Во втором сезоне герои продолжат свое обучение, встретят новые испытания и романтические линии.
В 2024 году состоялась премьера украинского сериала "Пограничники". Эта лента является первым украинским телепроектом, который основан на реальных событиях, связанных с подготовкой курсантов.
Теперь стало известно о том, что начались съемки 2 сезона. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на Госпогранслужбу.
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Украинский сериал "Пограничники" продлили на 2 сезон: что известно
Известно, что премьера второго сезона "Пограничников" состоится ориентировочно осенью 2025 года. Сейчас продолжаются съемки новых эпизодов. Созданием ленты занимается медиахолдинг FILM.UA. Они отмечают, что "Пограничники" – это не просто очередной сериал, а яркое подтверждение того, насколько украинцы сегодня ценят качественный контент.
"Пограничники": смотрите онлайн трейлер сериала
В центре сюжета истории "Пограничников" молодые парни и девушки, которые поступили в Национальную академию Государственной пограничной службы Украины накануне полномасштабного вторжения России.
Зрители имеют возможность посмотреть, как формируется их личность в таких экстремальных условиях.
Во втором сезоне герои вернутся к учебе после перерыва. Они снова продолжат свой путь и будут топтать тропинку уже к офицерским званиям. Мы увидим новые вызовы, новые эмоции, испытания, конкуренцию и даже новые романтические линии.
Кстати, еще один блестящий украинский сериал, который покорил сердца миллионов, продолжили на 2 сезон. Что это за лента – смотрите по ссылке.