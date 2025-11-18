На Netflix вышел 2 сезон популярного украинского сериала, который обожают все

Недавно стало известно, что на стриминговой платформе Netflix выйдет украинский фильм "Каховский объект". Однако это не единственная лента, которая появится на этом сервисе.

На днях стало известно, что на платформе состоится премьера 2 сезона нового сезона украинского сериала "Пограничники". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Netflix.

Какой украинский сериал выйдет на Netflix?

На стриминговой платформе Netflix уже сегодня можно посмотреть второй сезон украинского сериала "Пограничники". В частности, на сервисе доступна первая часть второго сезона.

Эта новость изрядно порадовала поклонников – под публикацией уже появились десятки положительных комментариев и эмоциональных реакций.

Первая часть второго сезона насчитывает 12 серий, которые вы уже можете посмотреть. Остальные 12 станут доступны 15 декабря. Кроме того, 15 декабря сериал выйдет и на платформе "Киевстар ТВ".

"Пограничники" – это драматический военный сериал о молодых парнях и девушках, которые нашли свое призвание и стали на путь защитников границы, предстающих перед многочисленными испытаниями.

Какой еще украинский фильм выйдет на Netflix?