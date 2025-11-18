На Netflix вышел 2 сезон популярного украинского сериала, который обожают все
- На Netflix вышел второй сезон украинского сериала "Пограничники", первая часть которого насчитывает 12 серий, а вторая часть станет доступной 15 декабря.
- Украинский фильм "Каховский объект" также появится на Netflix.
Недавно стало известно, что на стриминговой платформе Netflix выйдет украинский фильм "Каховский объект". Однако это не единственная лента, которая появится на этом сервисе.
На днях стало известно, что на платформе состоится премьера 2 сезона нового сезона украинского сериала "Пограничники". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Netflix.
Какой украинский сериал выйдет на Netflix?
На стриминговой платформе Netflix уже сегодня можно посмотреть второй сезон украинского сериала "Пограничники". В частности, на сервисе доступна первая часть второго сезона.
Эта новость изрядно порадовала поклонников – под публикацией уже появились десятки положительных комментариев и эмоциональных реакций.
Первая часть второго сезона насчитывает 12 серий, которые вы уже можете посмотреть. Остальные 12 станут доступны 15 декабря. Кроме того, 15 декабря сериал выйдет и на платформе "Киевстар ТВ".
"Пограничники" – это драматический военный сериал о молодых парнях и девушках, которые нашли свое призвание и стали на путь защитников границы, предстающих перед многочисленными испытаниями.
Какой еще украинский фильм выйдет на Netflix?
- Недавно мы рассказывали, что на стриминговой платформе Netflix также состоится премьера украинского фильма "Каховский объект".
- Лента выйдет онлайн 26 ноября 2025 года.
- На эту новость украинские киноманы также отреагировали очень положительно – пишут, что уже в ожидании, чтобы посмотреть это украинское зомби-муви.
- Режиссером фильма является Алексей Тараненко.
- В украинских кинотеатрах премьера состоялась 1 октября, а уже совсем скоро ленту можно будет посмотреть онлайн.