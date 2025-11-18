На Netflix вийшов 2 сезон популярного українського серіалу, який обожнюють всі
- На Netflix вийшов другий сезон українського серіалу "Прикордонники", перша частина якого налічує 12 серій, а друга частина стане доступною 15 грудня.
- Український фільм "Каховський об'єкт" також з'явиться на Netflix.
Нещодавно стало відомо, що на стримінговій платформі Netflix вийде український фільм "Каховський об'єкт". Однак це не єдина стрічка, яка з'явиться на цьому сервісі.
Днями стало відомо, що на платформі відбудеться прем'єра 2 сезону нового сезону українського серіалу "Прикордонники". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Netflix.
Який український серіал вийде на Netflix?
На стримінговій платформі Netflix уже сьогодні можна подивитися другий сезон українського серіалу "Прикордонники". Зокрема, на сервісі доступна перша частина другого сезону.
Ця новина неабияк потішила прихильників – під публікацією вже з'явилися десятки схвальних коментарів та емоційних реакцій.
Перша частина другого сезону налічує 12 серій, які ви вже можете переглянути. Інші 12 стануть доступні 15 грудня. Крім того, 15 грудня серіал вийде і на платформі "Київстар ТБ".
"Прикордонники" – це драматичний військовий серіал про молодих хлопців та дівчат, які знайшли своє покликання та стали на шлях захисників кордону, що постають перед численними випробуваннями.
Який ще український фільм вийде на Netflix?
- Стрічка вийде онлайн 26 листопада 2025 року.
- На цю новину українські кіномани також відреагували дуже позитивно – пишуть, що вже в очікуванні, аби переглянути це українське зомбі-муві.
- Режисером фільму є Олексій Тараненко.
- В українських кінотеатрах прем'єра відбулася 1 жовтня, а вже зовсім скоро стрічку можна буде переглянути онлайн.