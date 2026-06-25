Вы этого не знали: в каком мультфильме можно услышать голос Александра Усика
Все знают, что украинский чемпион любит танцевать и петь. Он даже вместе с Пивоваровым и Korolova выпустил трек "Fight for life". В свое время Александр Усик озвучил мультфильм.
Для кого-то этот факт мог стать неожиданностью, однако это повод понять, что боксер — многогранная личность. Так, голос Александра Усика можно услышать в мультфильме "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила", сообщает 24 Канал.
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"Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" – что известно о мультфильме?
Мультфильм вышел в 2018 году, а режиссером стал Олег Маламуж.
Продолжительность показа: 1 час 25 минут
Жанры: анимация, приключения, фэнтези, комедия, семейный мультфильм, романтика
Рейтинг IMDb: 6,0
Украинскую версию озвучили известные украинские артисты:
- Надя Дорофеева – Мила;
- Алексей Завгородний (Позитив) – Руслан;
- Евгений Малуха – Черномор;
- Сергей Притула – Нестор;
- Юрий Горбунов – Ученый Кот;
- Олег "Фагот" Михайлюта – Фин;
- Николай Боклан – князь Владимир.
Александр Усик озвучил одного из второстепенных персонажей – великана-охранника. Для боксёра это был один из первых опытов в анимационном кино.
Сюжет мультфильма
События разворачиваются в сказочном Киеве, во времена рыцарей и чародеев. Руслан мечтает стать настоящим рыцарем и однажды влюбляется в красавицу Милу, не подозревая, что она дочь киевского князя. Когда злой чародей Черномор похищает принцессу, юноша отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти возлюбленную и доказать, что настоящая любовь сильнее любой магии.
"Похищенная принцесса: Руслан и Людмила": смотрите онлайн трейлер мультфильма
Интересные факты
- Это первый полнометражный анимационный фильм студии Animagrad и один из самых успешных украинских мультфильмов в международном прокате;
- Лента основана на мотивах поэмы Александра Пушкина "Руслан и Людмила", однако имеет собственный сюжет и современную интерпретацию;
- Саундтрек к мультфильму исполнила группа "Время и Стекло".
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