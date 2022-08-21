Как началась война россии против Украины, Писанка уехала в Германию. Тогда она еще не знала, что у нее рак.

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Игорь Исаков о том, как узнал о раке у Писанки

Сегодня, в комментарии журналисту ТСН, Игорь Исаков поделился, что уже из Германии артистка позвонила и сказала о раке. Однако, по его словам, она была совершенно спокойна.

Я узнал, что у нее рак, по телефону. Стоял в пробке, как раз ехал, оформлял документы мамы Руси, потому что она незадолго до этого умерла. Я стоял в пробке, Руся позвонила, таким спокойным, совершенно спокойным голосом сказала: "Игорь, ты должен знать, – у меня опухоль",

– вспомнил Исаков.

Ранее Игорь Исаков вспоминал, что Руся до последнего была жизнерадостной, даже когда ей действительно было очень плохо. На людях Писанка, как и до болезни, была всегда улыбчива: "Были такие волны боли, когда я держал ее за руку и понимал, что она вся напряжена, как камень, но она улыбалась, и мы шли", – говорит мужчина.

Напомним, сегодня в Киеве пройдут похороны Русланы Писанки. Сейчас продолжается литургия в Спасо-Преображенском соборе, очень любила телеведущая. Исаков рассказывал: "Мы там впервые побывали вместе, когда крестили нашу крестницу Алису и очень ей понравился этот храм. И даже всякий раз, когда была химия в Руси, она говорила поедь и закажи сорокоуст в том храме. Это любимый ее храм".