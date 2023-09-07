О поиске пропавших бойцов и идентификации погибших: где смотреть фильм "Черга на прощання"

В расследовании "Черга на прощання" говорится о десятках тысяч личных трагедий: о пути поиска, установления личности с помощью ДНК и захоронения погибших во время войны в Украине. Премьера в Киеве прошла 30 августа.

На примере истории главной героини фильма, Ирины Карась, расследователи рассказали о трудностях украинцев, которые долгими неделями, месяцами, а иногда и годами ждут своей очереди, чтобы иметь возможность проститься с самыми родными.

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"Черга на прощання": почему стоит посмотреть

История Ирины о том, с чем сталкиваются семьи погибших военных после того, как пережили самое страшное – известие о смерти родного человека. Рассказывая о цене потери одной семьи, мы обращаем внимание на проблему, которую предстоит решить,

– сказала автор проекта Ярослава Тимощук.

“С Ириной мы познакомились, когда ее погибшего мужчину уже вернули с временно оккупированных территорий во время обмена. Мы сопровождали ее во взаимодействии с разными государственными органами, необходимыми для подтверждения факта смерти и проведения ДНК-экспертизы для идентификации погибшего”.

По словам Ярославы, ожидание этих экспертиз растягивается на месяцы – и для родственников погибших это незаживающая рана, которую снова раздражают.

"Черга на прощання" – это самая эмоциональная журналистская история, над которой мне приходилось работать. Главная героиня фильма, жена погибшего военного Ирина Карась из Мариуполя, год и два месяца после известия о смерти мужа ждала, чтобы узнать и похоронить его. Меня поразило, как 10-летняя дочь Карасов Настя говорит: "Я не хочу, чтобы мой папа был героем - я хочу, чтобы мой папа был жив". Она вынуждена стать взрослым, будучи еще ребенком”, – сказала автор.

"Черга на прощання": смотрите фильм онлайн

После полномасштабного вторжения России, украинские лаборатории столкнулись с серьезной проблемой: у них нет достаточно ресурсов, специалистов и мощностей для проведения тысяч ДНК-экспертиз. Согласно украинскому законодательству, правоохранительным органам не разрешено привлекать результаты и опыт из иностранных лабораторий, и собственные лаборатории не в состоянии справиться с потоком запросов.

“У нас у всех один враг – Россия. Мы сделали серию документальных расследований о военных преступлениях россиян и в какой-то момент поняли, что пора вернуться к нашему главному направлению работы – системным проблемам в Украине. Одной из таких системных проблем во время войны является идентификация без вести пропавших. Украинские ДНК-лаборатории не способны справиться с таким объемом экспертиз. И люди месяцами, а некоторые и больше года ждут того, чтобы похоронить близкого. Мы поставили перед собой вопрос: "Все ли сделало государство, чтобы ожидание стало короче?" Короткий ответ – нет. Долгая – в расследовании”, – поделилась редактор фильма Инна Билецкая.

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