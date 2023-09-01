Среди других картин – документальный фильм "Железные бабочки", драма "Отец" и комедия "Сентябрь". В материале 24 Канала узнайте больше об этих фильмах и идите в кинотеатры смотреть украинское кино!

К слову 10 украинских фильмов, которые следует просмотреть до конца 2023 года

Летние украинские премьеры

"Железные бабочки"

Дата выхода: 20 июля

Летом 2014 года над украинским Донбассом российские военные сбили гражданский самолет рейса MH17, на борту которого находились 298 человек. Российские власти немедленно отвергли обвинения в своей причастности к этой трагедии, а пропаганда — работать в полную мощь, пытаясь скрыть истинные обстоятельства преступления. Фильм рассказывает о событиях, повлекших это преступление, и о длительном 8-летнем процессе расследования.

"Железные бабочки": смотрите трейлер

"Отец"

Дата выхода: 27 июля

Влад Артемьев на протяжении более 25 лет не общается со своим отцом. Неожиданный звонок мог спасти эти отношения между отцом и сыном, но, к сожалению, разговор так и не состоялся. Что привело к этому разрыву и что побуждает младшего Артемьева вернуться в родительский дом на берегу Азовского моря? Узнайте после просмотра ленты.

"Отец": смотрите трейлер

"Короли рэпа"

Дата выхода: 3 августа

17-летний парень по кличке Казан мечтает стать известным рэпером и завоевать сердце своей девушки. Он готов рисковать ради своих мечтаний, но неудачи устремляют его жизнь в другом направлении: борьба за успех, борьба за любовь, борьба за выживание. Главные роли в фильме сыграли Михаил Дзюба, Антон Вельбой, Ирма Витовская и другие.

"Короли рэпа": смотрите трейлер

"Вересень"

Дата выхода: 10 августа

В начале 2010-х годов актер Николай Вересень погибает на съемках, выполняя роль царя Ивана Грозного. Теперь черти, убежденные, что он и есть Грозный, пытаются использовать все возможные способы, чтобы затянуть его в ад. История перепрыгивает во времени и пространстве, а на экране появляются менты-вампиры в роли чертей, гуцулы-пьяницы в виде ангелов и другие мистические персонажи.

"Вересень": смотрите трейлер

Это интересно 7 интересных сериалов о школе, которые можно посмотреть на Netflix

"День независимости"

Дата выхода: 24 августа

Этот фильм изображает один День Независимости глазами работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, отвечающих за активацию сигнала тревоги в столице, "пляжных" патрульных из Одессы, оператора противотанкового комплекса, минометной батареи, штурмовика ВСУ, 14-летней уборщицы паба в Харькове, художницы из Киева и народного депутата, стоявшего у источников провозглашения независимости Украины. Все эти личности создают увлекательную мозаику жизни Украины в течение одного дня.

"День независимости": смотрите трейлер

"Довбуш"

Дата выхода: 24 августа

В начале 18 века жители Карпат пострадали от несправедливого владычества польской шляхты. Братья Алексей (Сергей Стрельников) и Иван (Алексей Гнатковский) Довбуши выступили против этой несправедливости, отказавшись мириться с ней. Однако разное понимание того, какой должна быть месть, сделало братьев врагами. Между жестокостью мира, лицемерием и жадностью шляхты, а также потерями близких Олекса пытается обрести счастье и обеспечить счастливую судьбу своим землякам.

"Довбуш": смотрите трейлер

"20 дней в Мариуполе"

Дата выхода: 31 августа

Журналисты из команды Associated Press стали последними международными представителями медиа, находившимися в окруженном Мариуполе. Они продолжили свою работу в осаде и зафиксировали кадры, которые позже стали символическими образами войны: трагические случаи детских смертей, массовые захоронения, уничтоженные роддома и другие ужасы, вызванные российскими преступлениями.

"20 дней в Мариуполе": смотрите трейлер