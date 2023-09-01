Серед інших картин – документальний фільм "Залізні метелики", драма "Батько" та комедія "Вересень". У матеріалі 24 Каналу дізнайтеся більше про ці стрічки та йдіть в кінотеатри дивитися українське кіно!

До слова 10 українських фільмів, які варто переглянути до кінця 2023 року

Літні українські прем'єри

"Залізні метелики"

Дата виходу: 20 липня

Літом 2014 року над українським Донбасом російські військові збили цивільний літак рейсу MH17, на борту якого перебувало 298 людей. Російська влада негайно відкинула звинувачення у своїй причетності до цієї трагедії, а пропаганда — працювати на повну потужність, намагаючись приховати справжні обставини злочину. Фільм розповідає про події, що призвели до цього злочину, і про тривалий 8-річний процес розслідування.

"Залізні метелики": дивіться трейлер

"Батько"

Дата виходу: 27 липня

Влад Артем'єв протягом більше ніж 25 років не спілкується зі своїм батьком. Неочікуваний дзвінок міг би врятувати ці стосунки між батьком і сином, але, на жаль, розмова так і не відбулася. Що призвело до цього розриву і що спонукає молодшого Артем'єва повернутися до батьківського будинку на березі Азовського моря? Дізнайтеся після перегляду стрічки.

"Батько": дивіться трейлер

"Королі репу"

Дата виходу: 3 серпня

17-річний хлопець на прізвисько Казан мріє стати відомим репером та завоювати серце своєї дівчини. Він готовий ризикувати заради своїх мрій, але невдачі спрямовують його життя в іншому напрямку: боротьба за успіх, боротьба за кохання, боротьба за виживання. Головні ролі у стрічці зіграли Михайло Дзюба, Антон Вельбой, Ірма Вітовська та інші.

"Королі репу": дивіться трейлер

"Вересень"

Дата виходу: 10 серпня

На початку 2010-х років актор Микола Вересень гине на зйомках, виконуючи роль царя Івана Грозного. Тепер чорти, переконані, що він і є Грозним, намагаються використати всі можливі способи, щоб затягнути його до пекла. Історія перестрибує у часі та просторі, а на екрані з'являються менти-вампіри в ролі чортів, гуцули-пияки у вигляді ангелів та інші містичні персонажі.

"Вересень": дивіться трейлер

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"День незалежності"

Дата виходу: 24 серпня

Цей фільм зображує один День Незалежності очима працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які відповідають за активацію сигналу тривоги в столиці, "пляжних" патрульних з Одеси, операторки протитанкового комплексу, мінометної батареї, штурмовика ЗСУ, 14-річної прибиральниці пабу в Харкові, художниці з Києва та народного депутата, який стояв біля джерел проголошення незалежності України. Усі ці особистості створюють захопливу мозаїку життя України впродовж одного дня.

"День незалежності": дивіться трейлер

"Довбуш"

Дата виходу: 24 серпня

На початку 18 століття жителі Карпат постраждали від несправедливого панування польської шляхти. Брати Олекса (Сергій Стрельников) та Іван (Олексій Гнатковський) Довбуші виступили проти цієї несправедливості, відмовившись миритися з нею. Проте різне розуміння того, якою повинна бути помста, зробило братів ворогами. Поміж жорстокістю світу, лицемірством та жадібністю шляхти, а також втратами близьких, Олекса намагається знайти щастя і забезпечити щасливу долю своїм землякам.

"Довбуш": дивіться трейлер

"20 днів у Маріуполі"

Дата виходу: 31 серпня

Журналісти з команди Associated Press стали останніми міжнародними представниками медіа, що перебували в оточеному Маріуполі. Вони продовжили свою роботу в облозі та зафіксували кадри, які пізніше стали символічними образами війни: трагічні випадки дитячих смертей, масові поховання, знищені пологові будинки та інші жахи, спричинені російськими злочинами.

"20 днів у Маріуполі": дивіться трейлер