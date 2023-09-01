24 канал підготував добірку цікавих проєктів, які точно сподобаються школярам та тим, хто хоче згадати шкільні роки. Гарного перегляду та з новим навчальним роком!

До слова 10 найочікуваніших серіалів осені 2023, які не можна пропустити

7 серіалів про школу

"Коли завмирає серце"

ЛГБТК+ драма про підліткову дружбу та кохання на основі графічного роману Еліс Осман. У цьому серіалі про процес дорослішання підлітки на ім'я Чарлі та Нік відкривають для себе всю гаму шкільних вражень, перших почуттів кохання і розуміють, що їх пов'язує не лише незвичайна дружба, але й щось більше.

"Коли завмирає серце": дивіться трейлер

"Сексуальна освіта"

Завдяки своїй матері, яка є секс-терапевткою, Отіс, хлопець зі скромними амбіціями, знає відповіді на всі питання, пов'язані зі статевим життям. Тому, коли бунтарка Мейв робить йому пропозицію відкрити власну клініку секс-терапії, він зовсім не вагається.

"Сексуальна освіта": дивіться трейлер

"Венздей"

З іронічним почуттям гумору та дещо апатичною душею, Венздей Аддамс розслідує справи про вбивства та встановлює нові зв'язки з друзями й ворогами в академії "Невермор".

"Венздей": дивіться трейлер

"Ненаситна"

Молода дівчина використовує конкурс краси, щоб помститися тим, хто їй завдав шкоди. На цьому шляху їй надає допомогу нечесний тренер, який згодом усвідомлює, що опинився в справжній біді.

"Ненаситна": дивіться трейлер

"Брехун серед нас"

Покарання в школі об'єднує різнопланову групу старшокласників, а загадкова смерть та приховані таємниці вимушують їх залишитися разом, поки триває розслідування таємничого вбивства.

"Брехун серед нас": дивіться трейлер

"13 причин чому"

Після трагічного самогубства своєї подруги, старшокласник Клей Дженсен стає центром навколо жахливих і загадкових подій.

"13 причин чому": дивіться трейлер

"Еліта"

Коли троє підлітків з менш забезпечених родин починають навчатися в елітній приватній школі в Іспанії, напружена суперечка між ними та багатшими учнями призводить до трагічного випадку – вбивства.

"Еліта": дивіться трейлер