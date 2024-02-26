Мировая премьера фильма “Джамала: Песни свободы” состоялась 24 февраля 2024 года. С 4 марта его можно будет посмотреть на 52 других онлайн-платформах для документальных фильмов, кроме платформы “Голос Америки”.

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Документальный фильм "Джамала: Песни свободы": о чем лента

Фильм рассказывает о том пути, с которого началась личная борьба певицы. Он содержит записи с телефона, снятые в течение первых дней полномасштабного вторжения, ее обращения и видеозаписи, созданные в течение двух лет войны.

"Джамала: Песни свободы": смотрите онлайн фильм

Фильм также раскрывает историю творческого пути певицы и ее мощные выступления, в которых она призывает поддержать Украину, на концертных площадках и официальных мероприятиях, где она принимала участие.

Это документальное кино не обо мне, оно о нас, о каждом из нас. В каждом кадре этого фильма то, что переживают украинцы уже два года. Здесь, об истории с начала полномасштабного вторжения России, об этих двух годах потерь, боли, страданий, ожиданий и неопределенности. Но в то же время, этот фильм – о нашей отчаянной борьбе за свою свободу,

– рассказала Джамала.

Кроме того, певица призвала всех оставаться и работать на своем месте, пытаясь внести свой вклад для ускорения победы: донатить, собирать средства, участвовать в волонтерских акциях, спасать, восстанавливать и защищать. Только через это мы сможем уверенно достичь победы.

Деятельность Джамалы с начала войны и до сих пор: что известно

В течение первых нескольких месяцев полномасштабной войны, во время концертов и благотворительных мероприятий, Джамале удалось собрать 83 миллиона евро помощи для Украины.

В 2023 году артистка представила альбом крымскотатарских народных песен "Qirim". Международная премьера состоялась на главной сцене Евровидения вместе с симфоническим оркестром BBC Philharmonic Orchestra.

Кроме того, Джамала подавала альбом "QIRIМ" на номинацию "Лучший международный музыкальный альбом" премии Грэмми. "QIRIM" попал в топ-6 музыкального чарта Европы. Певица заняла третью позицию в глобальном плейлисте Spotify Equal 2023, а ее песня "1944" стала третьей в списке лучших песен в истории Евровидения по версии The Guardian.

"1944": слушайте онлайн песню Джамалы