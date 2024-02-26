Світова прем'єра стрічки "Джамала: Пісні свободи" відбулась 24 лютого 2024 року. З 4 березня його також можна буде переглянути на 52 інших онлайн-платформах для документальних фільмів, окрім платформи "Голос Америки".

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Документальний фільм "Джамала: Пісні свободи": про що стрічка

Фільм розповідає про той шлях, з якого розпочалася особиста боротьба співачки. Він містить записи з телефону, зняті протягом перших днів повномасштабного вторгнення, її звернення та відеозаписи, створені протягом двох років війни.

"Джамала: Пісні свободи": дивіться онлайн фільм

Фільм також розкриває історію творчого шляху співачки та її потужні виступи, в яких вона закликає підтримати Україну, на концертних майданчиках та офіційних заходах, де вона брала участь.

Це документальне кіно не про мене, воно про нас, про кожного з нас. У кожному кадрі цього фільму те, що переживають українці вже два роки. Тут, про історію з початку повномасштабного вторгнення Росії, про ці два роки втрат, болю, страждань, очікувань та невизначеності. Але водночас, цей фільм – про нашу відчайдушну боротьбу за свою свободу,

– розповіла Джамала.

Окрім того, співачка закликала усіх залишатися і працювати на своєму місці, намагаючись внести свій внесок для прискорення перемоги: донатити, збирати кошти, брати участь у волонтерських акціях, рятувати, відбудовувати та захищати. Тільки через це ми зможемо впевнено досягти перемоги.

Діяльність Джамали від початку війни й до тепер: що відомо

Протягом перших кількох місяців повномасштабної війни, під час концертів та благодійних заходів, Джамалі вдалося зібрати 83 мільйони євро допомоги для України.

У 2023 році артистка представила альбом кримськотатарських народних пісень "Qirim". Міжнародна прем'єра відбулася на головній сцені Євробачення разом із симфонічним оркестром BBC Philharmonic Orchestra.

Крім того, Джамала подавала альбом "QIRIМ" на номінацію "Найкращий міжнародний музичний альбом" премії Греммі. "QIRIM" потрапив у топ-6 музичного чарту Європи. Співачка зайняла третю позицію в глобальному плейлисті Spotify Equal 2023, а її пісня "1944" стала третьою у списку найкращих пісень в історії Євробачення за версією The Guardian.

"1944": слухайте онлайн пісню Джамали