Обнародуют извинения убийцы: вышел трейлер фильма "Джон Леннон: Убийство без суда"

Проект "Джон Леннон: Убийство без суда" будет состоять из трех частей и будет рассказывать историю убийства Джона Леннона, произошедшего в 1980 году. А теперь вышел первый трейлер этого документального фильма.

История об известном британском певце и бывшем участнике группы The Beatles. Программа будет доступна для просмотра уже через неделю – 6 декабря. Узнайте больше о фильме, который дал свои комментарии о Ленноне и смотрите трейлер документальной ленты.

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Документальный фильм стал исследованием убийства

Фильм "Убийство без суда" представит себя как "наиболее тщательно исследованная экспертиза" по убийству ливерпульского музыканта, совершенном Марком Дэвидом Чепменом. В программе представлены ранее неопубликованные фотографии с места преступления и эксклюзивные интервью очевидцев, которые "проливают новый свет на жизнь и убийство иконы музыки Джона Леннона".

"Джон Леннон: Убийство без суда": смотрите онлайн трейлер фильма

Комментарии для документальной ленты взяли у многих людей

Среди опрошенных были друзья Леннона, свидетели, сотрудники полиции, работавшие над делом, а также адвокаты и прокуроры Чепмэна. В частности, в фильме "Убийство без суда" есть интервью с защитником Дэвидом Саггсом, адвокатом обвиняемого, и доктором Наоми Голдштейн, психиатром, первым проведшим экспертный обзор Чепмена.

Один из свидетелей рассказал в документальном фильме о том, что Чепмэн высказал после того, как он выстрелом убил Леннона.

Он действительно извинился перед нами. Он сказал: "Эй, мне очень жаль, что я испортил тебе вечер",

– заверил опрашиваемый.



Джон Леннон / Фото из Википедии