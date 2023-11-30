Історія про відомого британського співака та колишнього учасника гурту The Beatles. Програма буде доступною до перегляду вже за тиждень – 6 грудня. Дізнайтесь більше про фільм, хто дав свої коментарі про Леннона та дивіться трейлер документальної стрічки.

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Документальний фільм став дослідженням вбивства

Фільм "Вбивство без суду" презентує себе як "найбільш ретельно досліджена експертиза" щодо вбивства ліверпульського музиканта, вчиненого Марком Девідом Чепменом. У програмі також представлені раніше неопубліковані фотографії з місця злочину та ексклюзивні інтерв'ю очевидців, які "проливають нове світло на життя та вбивство ікони музики Джона Леннона".

"Джон Леннон: Вбивство без суду": дивіться онлайн трейлер фільму

Коментарі для документальної стрічки взяли в багатьох людей

Серед опитаних були друзі Леннона, свідки, працівники поліції, що працювали над справою, а також адвокати та прокурори Чепмена. Зокрема, у фільмі "Вбивство без суду" є інтерв'ю з захисником Девідом Саггсом, адвокатом звинуваченого, та доктором Наомі Голдштейн, психіатром, який першим провів експертний огляд Чепмена.

Один зі свідків розказав у документальному фільмі про те, що Чепмен висловив після того, як він пострілом вбив Леннона.

Він насправді попросив вибачення в нас. Він сказав: "Гей, мені дуже шкода, що я зіпсував тобі вечір",

– запевнив опитуваний.



Джон Леннон / Фото з Вікіпедії