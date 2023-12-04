Невероятная борьба: вышел трейлер фильма "Годзилла против Конга 2"

Продолжается история невероятного противостояния, которое мы увидим в кино с 11 апреля. А уже сегодня можем посмотреть первый трейлер нового фильма по киновселенной монстров "Годзилла против Конга 2".

Читайте в материале, какие новые образы, события и элементы фильма поразят вас на экранах на этот раз.

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Вышел трейлер фильма "Годзилла против Конга 2"

Новый этап приключенческой саги будет разворачивать события в мире легендарных гигантов, продолжающих свое вечное противостояние. Кинг Конг пытается закрепить свою непревзойденную власть, завоевывая Пустую Землю – ктоническое царство, населенное разнообразными редкими формами жизни. А два гигантских монстра объединяются, чтобы уничтожить общего врага.

"Годзилла против Конга 2": смотрите онлайн трейлер фильма

Детали долгожданной премьеры

В трейлере можно увидеть новый дом Конга, а также невероятные образы Кинг-Конга и Годзиллы: Конг появился с механической рукой, а Годзилла теперь украшена розовым сиянием на хребте. Трейлер также знакомит нас с огромной обезьяной-детенышом, но пока неизвестно, является ли она потомком Конга.

Режиссером фильма "Годзилла против Конга 2" является Адам Вингард, работавший над созданием первой части. Премьера фильма запланирована на апрель 2024 года.