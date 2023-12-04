Читайте в матеріалі, які нові образи, події та елементи фільму вражатимуть вас на екранах цього разу.

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Вийшов трейлер фільму "Ґодзілла проти Конга 2"

Новий етап пригодницької саги розгортатиме події у світі легендарних гігантів, які продовжують своє вічне протистояння. Кінг Конг намагається закріпити свою неперевершену владу, завойовуючи Порожню Землю – хтонічне царство, що населене різноманітними рідкісними формами життя. А два гігантські монстри об'єднуються, щоб знищити спільного ворога.

"Ґодзілла проти Конга 2": дивіться онлайн трейлер фільму

Деталі довгоочікуваної прем'єри

У трейлері можна побачити новий дім Конга, а також неймовірні образи Кінг-Конга і Ґодзілли: Конг з'явився з механічною рукою, а Ґодзілла тепер прикрашений рожевим сяйвом на хребті. Трейлер також знайомить нас з величезною мавпою-дитинчам, але наразі невідомо, чи є вона нащадком Конга.

Режисером фільму "Ґодзілла проти Конга 2" є Адам Вінгард, який працював над створенням першої частини. Прем'єра стрічки запланована на квітень 2024 року.