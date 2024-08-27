Зрители до сих пор с нетерпением ждут продолжения и часто спрашивают у актеров и создателей сериала, планируется ли съемка второго сезона. К сожалению, ответ на этот вопрос уже известен и может разочаровать поклонников.

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Будет ли продолжение сериала "Поймать Кайдаша"

12 серия сериала "Поймать Кайдаша" завершилась открытым финалом, что оставило зрителей в напряжении и породило множество вопросов о возможном продолжении. Фанаты сериала неоднократно обращались к создателям с просьбами выпустить второй сезон, однако ответ был однозначным. Сценаристка и режиссер проекта Наталья Ворожбит неоднократно заявляла, что продолжения картины не будет. Она считает, что история завершена, и нет смысла ее продолжать.

"Поймать Кайдаша": смотрите онлайн трейлер сериала

Украинский актер Григорий Бакланов, который также участвовал в сериале, разделяет мнение Ворожбит. Он отметил, что сериал стоит оставить в том виде, в котором он есть, не пытаясь растягивать историю на несколько сезонов. По словам актера, сиквел мог бы быть уместным сразу после выхода первого сезона, но теперь это уже неактуально.

Звезда сериала Тарас Цимбалюк, который сыграл Карпа, старшего сына семьи Кайдашей, рассказал, что вопрос о втором сезоне он слышал больше, чем любой другой в своей жизни.

Меня удивляют фанаты нашего сериала количеством просмотров... Слышал, что некоторые посмотрели "Кайдашей" уже в пятый раз, и это не только моя мама, – добавляет Цимбалюк. – Но нынешний показ на СТБ снова напомнил людям о нашем кино, и некоторые фанаты меня просто "порвали". Некоторые уже 20 раз пересматривают, для кого-то это был 15-й показ. Вот это так народная любовь, что тут еще добавить,

– говорил Цимбалюк.

Антонина Хижняк, исполнительница роли Мотри, невестки в семье Кайдашей, призналась, что с удовольствием вернулась бы к съемкам продолжения сериала. В то же время она соглашается с авторами, что "Поймать Кайдаша" уже достиг своего логического финала.