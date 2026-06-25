Даже сегодня поклонники с удовольствием пересматривают любимые эпизоды и следят за тем, как складываются жизнь и карьера актёров, сыгравших главных и второстепенных персонажей. В материале 24 Канала мы подготовили фотосравнение звёзд сериала: какими они были на экране и как выглядят сегодня.

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Как сейчас выглядят главные актеры сериала "Поймать Кайдаша"?

Вы наверняка помните Марию Кайдашиху, Карпа, Лаврина, Мотрю и Мелашку. Именно эти персонажи ярко продемонстрировали жизнь большой семьи, сложные семейные отношения и вечное противостояние поколений.

Роли культовых героев исполнили украинские актеры Антонина Хижняк, Тарас Цимбалюк, Дарина Федина, Григорий Бакланов и Ирина Мак. После успеха сериала их судьбы сложились по-разному: кто-то продолжил активно развивать карьеру в кино, кто-то сосредоточился на театральной сцене, а некоторые выбрали другой жизненный путь.

Предлагаем посмотреть, как выглядели актеры в сериале и как они изменились за эти годы.

Дарья Федина в роли Мелашки и в реальной жизни



Дарья Федина / Коллаж 24 Канала

Григорий Бакланов в роли Лаврина и в реальной жизни



Григорий Бакланов / Коллаж 24 Канала

Антонина Хижняк в роли Мотри и в реальной жизни



Антонина Хижняк / Коллаж 24 Канала

Тарас Цимбалюк в роли Карпа и в реальной жизни



Тарас Цимбалюк / Коллаж 24 Канала

Ирина Мак в роли Кайдашихи и в реальной жизни



Ирина Мак / Коллаж 24 Канала

Смотрите любимый сериал снова и снова и погружайтесь в увлекательную историю, которая даже спустя годы не теряет своей актуальности.