"Пока вы пьете кофе, гибнут люди": актер "Мамахохотала" призвал не осуждать украинцев в тылу

Украинский актер, сценарист и соучредитель студии "Мамахохотала" Евгений Янович поделился мыслями о жизни в Украине во время войны. По его словам, люди часто ссорятся и осуждают друг друга.

Актер написал в своем инстаграме, чтобы украинцы перестали ссориться друг с другом и осуждать тех, кто в тылу и продолжает жить спокойной жизнью, насколько это возможно.

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Актер "Мамахохотала" призвал не осуждать украинцев в тылу

"Пока вы в мирных городах пьете кофе, там гибнут люди" считает ужасным, которое только разделит народ. По словам, подобные фразы звучат как претензия, мол "Ты чего позволяешь себя чувствовать защищено?!". Кроме этого, они могут вызвать у украинца чувство стыда, если он в безопасности и не слышит взрывов и своими глазами не видит смертей.

Также, как написал Евгений Янович, это заставит человека бояться совершенно естественных для себя вещей. И куча ругательств под корреспонденцией и репосты от "инфлюэнсеров" еще больше расшатают психику, которой за три месяца войны и так хватает потрясений.

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Актер отметил, что люди банально ссорятся и тратят энергию, чтобы под такими сообщениями отстоять свою позицию.

Разобраться подробно в скольких километрах у линии фронта кофе еще можно пить, а где его следует запретить. Можно ли в такое время шутить, или перманентная печаль должна накрыть жизнь украинца. И так далее, до максимальных мелочей, которые просто отнимают силы и время в обсуждении,

– отметил он. ⠀

"Важно! Я считаю сообщения, где нас информируют о положении вещей в городах на передке (или на временно оккупированных территориях), очень нужными. Однако, доносить эту информацию можно без применения манипуляторных формулировок, которые, возможно, принесут лишнюю сотню репостов, но вызовут безосновательное чувство стыда у тысяч украинцев, которым посчастливилось не встретить эту войну "вживую", – также написал актер.

В связи с этим, Евгений Янович посоветовал:

Пейте кофе без стыда – тем самым помогая выжить малому бизнесу;

Смейтесь без стыда – тем самым отвлекаясь и набираясь сил;

Живите без стыда – тем самым, имея больше места для конструктивных мыслей, которые сохранят вас здоровым украинцем.

"И да, ситуация на Донбассе сейчас действительно сложная. Как и во временно оккупированных городах… Если вы читаете нас оттуда, знайте, мы не забываем", – подытожил он.

Напомним, режиссер фильма "Домой" Нариман Алиев уверен, что Украина победит. Впрочем, в интервью The Ukrainians поделился, что нам "стоит не просто победить, а стать игроком, который сможет противостоять России в геополитическом смысле: представлять и защищать интересы других, более слабых стран, чтобы вместе мы стали непобедимы". Также сценарист рассказал о вызовах перед Украиной после победы.