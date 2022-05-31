Актор написав у своєму інстаграмі, щоб українці перестали сваритися одні з одним і засуджувати тих, хто в тилу і продовжує жити спокійним життям, наскільки це можливо.

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Актор "Мамахохотала" закликав не засуджувати українців в тилу

Формулювання "Поки ви в мирних містах п’єте каву, там гинуть люди" вважає жахливим, яке тільки розділить народ. За словами, подібні фрази звучать як претензія, мовляв "Ти чого дозволяєш собі почуватись захищено?!". Крім цього, вони можуть викликати в українця відчуття сорому, якщо він у безпеці й не чує вибухів та на власні очі не бачить смертей.

Також, як написав Євген Янович, це змусить людину боятися абсолютно природних для себе речей. І купа лайків під дописом та репости від "інфлюенсерів" ще більше розхитають психіку, якій за три місяці війни й так вистачає потрясінь.

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Актор зауважив, що люди банально сваряться і витрачають енергію, аби під такими дописами відстояти свою позицію.

Розібратися детально у скількох кілометрах біля лінії фронту каву ще можна пити, а де її варто заборонити. Чи можна в такий час жартувати, або ж перманентна журба повинна накрити життя українця. І так далі, до максимальних дрібниць, які просто забирають сили та час в обговоренні,

– зазначив він. ⠀

"Важливо! Я вважаю дописи, де нас інформують про стан речей у містах на передку (або ж на тимчасово окупованих територіях), дуже потрібними. Проте, доносити цю інформацію можна без застосування маніпулятивних формулювань, які, можливо, принесуть зайву сотню репостів, але викличуть безпідставне відчуття сорому у тисяч українців, яким пощастило не зустріти цю війну "наживо", – також написав актор.

У зв’язку з цим, Євген Янович порадив:

Пийте каву без сорому – цим самим допомагаючи вижити малому бізнесу;

Смійтесь без сорому – цим самим відволікаючись і набираючись сил;

Живіть без сорому – цим самим маючи більше місця для конструктивних думок, які збережуть вас здоровим українцем.

"І так, ситуація на Донбасі зараз дійсно складна. Як і в тимчасово окупованих містах… Якщо ви читаєте нас звідти, знайте, ми не забуваємо", – підсумував він.

Нагадаємо, режисер стрічки "Додому" Наріман Алієв впевнений, що Україна переможе. Втім, в інтерв’ю The Ukrainians поділився, що нам "варто не просто перемогти, а стати гравцем, який зможе протистояти Росії в геополітичному значенні: представляти та захищати інтереси інших, слабших країн, щоб разом ми стали непереможними". Також сценарист розповів про виклики перед Україною після перемоги.