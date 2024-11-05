Об этом сообщает 24 Канал. Эти истории – не просто рассказы о проделанной работе, но и об огромной отваге и самопожертвовании работников железной дороги.

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Состоялся допремьерный показ фильма "Поезд к жизни": подробности

Фильм предлагает зрителям эксклюзивные кадры и интервью с теми, кто принимал непосредственное участие в спасательных операциях на железной дороге в условиях войны. Это не только о технических и логистических аспектах, но и о человеческих судьбах, о героическом духе, который стал залогом спасения тысяч украинцев.

На допремьерный показ фильма собрались не только зрители, но и сами герои ленты – работники железной дороги, которые стали прототипами для фильма. Кроме них, среди присутствующих были также продюсеры, политики.

Мы хотели показать на весь мир методичку, которая написана потом и кровью железнодорожников. Мы хотели показать эту инструкцию не просто о героизме железнодорожников, а подсказать миру, чтобы еще больше и лучше помогали Украине, чтобы эта инструкция не понадобилась им,

– говорят создатели ленты о главной цели фильма.



Допремьерный показ фильма "Поезд к жизни" / Фото Анджелика Галесевич

Перед началом допремьерного показа фильма "Поезд к жизни" Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обратился к присутствующим и поблагодарил каждого, кто в условиях войны решил посвятить свою жизнь работе на железной дороге. Он отметил, что они не только обеспечивают транспортное сообщение, но и играют ключевую роль в эвакуации людей из опасных территорий.

Стефанчук также подчеркнул, что на сегодня железная дорога является одним из самых надежных и важных видов транспорта, особенно для иностранных лидеров, которые приезжают в Украину, чтобы продемонстрировать свою поддержку и солидарность с украинским народом.

Фильм, который мы сегодня имеем возможность увидеть, показывает истории людей, которых можно смело называть "железными". Это истории преданности, смелости, героизма, это примеры тех, кто, не задумываясь, шел на риск, чтобы помочь другим. Эти люди стали на самом деле символами нашей стойкости. Этот фильм – это не только важные свидетельства войны, но и уроки человечности. Они научат нас, как важно быть смелыми и преданными в самые сложные моменты,

– отметил Стефанчук.



Фильм "Поезд к жизни" / Кадр из фильма

О чем сюжет фильма "Поезд к жизни"

Главная героиня фильма "Поезд к жизни" – проводница Ирина Юрченко, чья история стала основой центральной сюжетной линии, поделилась своими переживаниями и мыслями о том, почему этот фильм является таким важным. Ирина – мать Героя Украины Дмитрия Казацкого, одного из защитников Азовстали, который героически держал оборону во время боев за Мариуполь.

Она отметила, что ее цель заключалась не просто в рассказе о своей роли, а в том, чтобы передать истории других работников железной дороги – людей, которые с первого дня полномасштабной войны работали на грани возможного, чтобы эвакуировать тысячи украинцев из зон боевых действий.

Я рада, что мы можем нашим будущим поколениям передать, какой ценой нам дается наша независимость, наша свободная Украина,

– сказала она.



Ирина Юрченко в фильме "Поезд к жизни" / Кадр из фильма

Фильм "Поезд к жизни" состоит из личных историй, интервью и свидетельств железнодорожников, которые стали непосредственными участниками эвакуации во время войны. Эти кадры трогают своей искренностью и героизмом, и позволяют зрителям увидеть изнутри, какими трудностями и опасностями приходилось ежедневно сталкиваться людям, работавших на железной дороге.

К этому ряду добавляются отзывы и впечатления от мировых знаменитостей, таких как Борис Джонсон, Орландо Блум и Андрей Шевченко, которые также выразили свою поддержку и восхищение отважными действиями украинских железнодорожников.

"Поезд к жизни": смотрите онлайн трейлер фильма

Их слова не только поддерживают морально, но и отмечают международное признание героизма украинцев во времена войны. Они высоко оценивают роль украинской железной дороги как не только транспортной связи, но и важного элемента в обеспечении национальной безопасности и гуманитарной помощи во время войны.

Премьера "Поезда к жизни" состоится 14 ноября в кинотеатрах Украины. Часть средств от проката будет направлена на помощь детям и семьям погибших железнодорожников.