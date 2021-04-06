5 самых известных ролей в фильмографии Пола Риттера, которые прославили его на весь мир
Знаменитый британский актер Пол Риттер умер 5 апреля 2021 года. Какими ролями он запомнится киноманам – читайте в материале.
Источник:24 канал
Умер Пол Риттер: причина
Пола Риттера ни стало в возрасте 55 лет. Умер британский актер от рака мозга, о чем журналу The Guardian подтвердил его представитель. Деталей лечения онкоболезни решили не разглашать. В то же время представитель Пола Риттера отметил, что мужчина умер в своем доме в окружении семьи.
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"С большим сожалением мы можем подтвердить, что Пол Риттер умер прошлой ночью. Он умер дома в окружении своей жены Полли и сыновей Фрэнка и Ноя. Ему было 55 лет, и он страдал от опухоли мозга", – отметил представитель Пола Риттера.
Когда состоится прощание со знаменитым актером, пока не уточняется. А пока весь мир оплакивает эту потерю, 24 канал решил вспомнить самые известные фильмы, в которых сыграл талантливый Пол Риттер.
Фильмография Пола Риттера: 5 самых известных ролей актера
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"Чернобыль" (Анатолий Дятлов)
Британский актер хорошо известный украинским зрителям. Все, кто уже просмотрел сериал "Чернобыль" от HBO, с легкостью узнают его по персонажу Анатолию Дятлову. Это одна из главных ролей в ленте, а Пол Риттер сыграл антигероя, заместителя главного инженера, который отвечал за ход эксперимента, который завершился аварией.
Пол Риттер в сериале "Чернобыль" / Фото ВВС
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"Гарри Поттер и Принц-полукровка" (Элдред Ворпл)
Большую славу Полу Риттеру принесли съемки в франшизе "Гарри Поттер". В 6 ленте, которая вышла на экраны в 2009 году, актер сыграл Элдреда Ворпла. В фильме он – маэстро и писатель, который изучал вампиров и написал не одно издание о них. Кроме этого, Ворпл предлагал Гарри Поттеру стать героем его книги.
Элдред Ворпл в исполнении Пола Риттера / Фото Screen Rant
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"Инферно" (помощник Гарри Симса)
Негативную роль Пол Риттер получил в фильме "Инферно". В этой ленте он выступил противником героя Тома Хэнкса и правой рукой главы Консорциума Гарри Симса.
Пол Риттер в фильме "Инферно" / Фото Кинориум
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"Квант милосердия" (Гай Гейнс)
Неудивительно, что именно Пола Риттера пригласили сыграть в фильме о Джеймсе Бонде "Квант милосердия". В этой ленте он примерил эффектный костюм и превратился в Гая Хейнса – советника премьер-министра Великобритании и члена преступной организации Quantum, против которой и выступил агент 007.
Пол Риттер в "Кванте милосердия" / Фото Кинориум
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"Без обид" (Рэндольф Миллер)
А завершает подборку самых известных ролей Пола Риттера его работа в сериале "Без обид". Лента является одной из последних в карьере актера и выходила на экраны с 2015 до 2018 года. Здесь Пол Риттер отлично сыграл криминалиста, который отмечается выходками и все же гениально расследует дела.
Пол Риттер сыграл в сериале "Без обид" / Фото Channel 4
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