Знаменитый британский актер Пол Риттер умер 5 апреля 2021 года. Какими ролями он запомнится киноманам – читайте в материале.

Умер Пол Риттер: причина

Пола Риттера ни стало в возрасте 55 лет. Умер британский актер от рака мозга, о чем журналу The Guardian подтвердил его представитель. Деталей лечения онкоболезни решили не разглашать. В то же время представитель Пола Риттера отметил, что мужчина умер в своем доме в окружении семьи.

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"С большим сожалением мы можем подтвердить, что Пол Риттер умер прошлой ночью. Он умер дома в окружении своей жены Полли и сыновей Фрэнка и Ноя. Ему было 55 лет, и он страдал от опухоли мозга", – отметил представитель Пола Риттера.

Когда состоится прощание со знаменитым актером, пока не уточняется. А пока весь мир оплакивает эту потерю, 24 канал решил вспомнить самые известные фильмы, в которых сыграл талантливый Пол Риттер.

Фильмография Пола Риттера: 5 самых известных ролей актера

"Чернобыль" (Анатолий Дятлов)

Британский актер хорошо известный украинским зрителям. Все, кто уже просмотрел сериал "Чернобыль" от HBO, с легкостью узнают его по персонажу Анатолию Дятлову. Это одна из главных ролей в ленте, а Пол Риттер сыграл антигероя, заместителя главного инженера, который отвечал за ход эксперимента, который завершился аварией.



Пол Риттер в сериале "Чернобыль" / Фото ВВС

"Гарри Поттер и Принц-полукровка" (Элдред Ворпл)

Большую славу Полу Риттеру принесли съемки в франшизе "Гарри Поттер". В 6 ленте, которая вышла на экраны в 2009 году, актер сыграл Элдреда Ворпла. В фильме он – маэстро и писатель, котор ый изучал вампиров и написал не одно издание о них. Кроме этого, Ворпл предлагал Гарри Поттеру стать героем его книги.



Элдред Ворпл в исполнении Пола Риттера / Фото Screen Rant

"Инферно" (помощник Гарри Симса)

Негативную роль Пол Риттер получил в фильме "Инферно". В этой ленте он выступил противником героя Тома Хэнкса и правой рукой главы Консорциума Гарри Симса.



Пол Риттер в фильме "Инферно" / Фото Кинориум

"Квант милосердия" (Гай Гейнс)

Неудивительно, что именно Пола Риттера пригласили сыграть в фильме о Джеймсе Бонде "Квант милосердия". В этой ленте он примерил эффектный костюм и превратился в Гая Хейнса – советника премьер-министра Великобритании и члена преступной организации Quantum, против которой и выступил агент 007.



Пол Риттер в "Кванте милосердия" / Фото Кинориум

"Без обид" (Рэндольф Миллер)

А завершает подборку самых известных ролей Пола Риттера его работа в сериале "Без обид". Лента является одной из последних в карьере актера и выходила на экраны с 2015 до 2018 года. Здесь Пол Риттер отлично сыграл криминалиста, который отмечается выходками и все же гениально расследует дела.