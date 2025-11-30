Не только "Форсаж": 5 фильмов с Полом Уокером, который погиб в ДТП

Сегодня, 30 ноября, исполняется 12 лет со дня смерти Пола Уокера. Актер погиб в результате ДТП. За рулем автомобиля был его давний друг и финансовый менеджер Роджер Родас, который превысил скорость и не справился с управлением.

В 12-ю годовщину смерти Пола Уокера редакция 24 Канала подготовила подборку фильмов с ним. Актер погиб молодым – в 40-летнем возрасте, однако успел запомниться ролями во многих лентах.

Не пропустите Самые ожидаемые премьеры декабря на Netflix, которые нельзя пропустить

Подборка фильмов с Полом Уокером

"Форсаж" (2001)

Рейтинг IMDb : 6.8/10

: 6.8/10 Роль: Брайан О'Коннер

В центре сюжета – уличный гонщик из Лос-Анджелеса Доминик Торетто. Главный герой и его команда стритрейсеров оказываются под подозрением, когда в городе происходит серия ограблений грузовиков.

Чтобы доказать вину Доминика, полиция Лос-Анджелеса поручает молодому офицеру Брайну О'Коннеру задание: влиться в сообщество гонщиков. Однако мужчина увлекается гонками и влюбляется в сестру Торетто.

"Форсаж": смотрите онлайн трейлер фильма

"В ловушке времени" (2003)

Рейтинг IMDb : 5.6/10

: 5.6/10 Роль: Крис Джонстон

Группе археологов становится известно об эксперименте по перемещению во времени, который тайно провел финансовый магнат. В результате профессор Эдвард А. Джонстон попал во Францию XIV века.

Археологи уверены, что знают достаточно о средневековой Европе, поэтому перемещаются в XIV век, чтобы вернуть профессора. Однако в тот период как раз идет война.

"В ловушке времени": смотрите онлайн трейлер фильма

"Добро пожаловать в рай!" (2005)

Рейтинг IMDb : 5.9/10

: 5.9/10 Роль: Джаред

В фильме рассказывается о молодых дайверах на Багамах. Инструктор по дайвингу Джаред, его девушка Сэм и их друзья отправляются на поиски затонувших сокровищ. Когда они погружаются в воду, то находят самолет с наркотиками. Теперь герои оказываются в опасности и пытаются выжить.

"Добро пожаловать в рай!": смотрите онлайн трейлер фильма

"Беги без оглядки" (2006)

Рейтинг IMDb : 7.3/10

: 7.3/10 Роль: Джои Газелле

Джои Газелл должен избавиться от оружия, из которого убили двух полицейских. Однако оно попадает в руки Олега – парня из соседнего дома. Тот использует оружие, чтобы застрелить своего жесткого отчима.

Олег убегает, но Джои пытается вернуть орудие убийства. Тем временем Газелла преследует коррумпированный детектив Райделл.

"Беги без оглядки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Подстава" (2007)

Рейтинг IMDb : 5.8/10

: 5.8/10 Роль: Тим Кирни

Агент службы по борьбе с наркотиками предлагает заключенному вояке Тиму Кирни сделку, благодаря которой он может выйти на свободу: мужчина должен притвориться умершим наркобароном Бобби Зи, чтобы выполнить спецоперацию.

Однако план проваливается, поэтому Тим убегает вместе с сыном Бобби Зи.

"Подстава": смотрите онлайн трейлер фильма