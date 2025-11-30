В 12-ю годовщину смерти Пола Уокера редакция 24 Канала подготовила подборку фильмов с ним. Актер погиб молодым – в 40-летнем возрасте, однако успел запомниться ролями во многих лентах.
Не пропустите Самые ожидаемые премьеры декабря на Netflix, которые нельзя пропустить
Подборка фильмов с Полом Уокером
"Форсаж" (2001)
- Рейтинг IMDb: 6.8/10
- Роль: Брайан О'Коннер
В центре сюжета – уличный гонщик из Лос-Анджелеса Доминик Торетто. Главный герой и его команда стритрейсеров оказываются под подозрением, когда в городе происходит серия ограблений грузовиков.
Чтобы доказать вину Доминика, полиция Лос-Анджелеса поручает молодому офицеру Брайну О'Коннеру задание: влиться в сообщество гонщиков. Однако мужчина увлекается гонками и влюбляется в сестру Торетто.
"Форсаж": смотрите онлайн трейлер фильма
"В ловушке времени" (2003)
- Рейтинг IMDb: 5.6/10
- Роль: Крис Джонстон
Группе археологов становится известно об эксперименте по перемещению во времени, который тайно провел финансовый магнат. В результате профессор Эдвард А. Джонстон попал во Францию XIV века.
Археологи уверены, что знают достаточно о средневековой Европе, поэтому перемещаются в XIV век, чтобы вернуть профессора. Однако в тот период как раз идет война.
"В ловушке времени": смотрите онлайн трейлер фильма
"Добро пожаловать в рай!" (2005)
- Рейтинг IMDb: 5.9/10
- Роль: Джаред
В фильме рассказывается о молодых дайверах на Багамах. Инструктор по дайвингу Джаред, его девушка Сэм и их друзья отправляются на поиски затонувших сокровищ. Когда они погружаются в воду, то находят самолет с наркотиками. Теперь герои оказываются в опасности и пытаются выжить.
"Добро пожаловать в рай!": смотрите онлайн трейлер фильма
"Беги без оглядки" (2006)
- Рейтинг IMDb: 7.3/10
- Роль: Джои Газелле
Джои Газелл должен избавиться от оружия, из которого убили двух полицейских. Однако оно попадает в руки Олега – парня из соседнего дома. Тот использует оружие, чтобы застрелить своего жесткого отчима.
Олег убегает, но Джои пытается вернуть орудие убийства. Тем временем Газелла преследует коррумпированный детектив Райделл.
"Беги без оглядки": смотрите онлайн трейлер фильма
"Подстава" (2007)
- Рейтинг IMDb: 5.8/10
- Роль: Тим Кирни
Агент службы по борьбе с наркотиками предлагает заключенному вояке Тиму Кирни сделку, благодаря которой он может выйти на свободу: мужчина должен притвориться умершим наркобароном Бобби Зи, чтобы выполнить спецоперацию.
Однако план проваливается, поэтому Тим убегает вместе с сыном Бобби Зи.
"Подстава": смотрите онлайн трейлер фильма