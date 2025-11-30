У 12-ту річницю смерті Пола Вокера редакція 24 Каналу підготувала добірку фільмів з ним. Актор загинув молодим – у 40-річному віці, однак встиг запам'ятатися ролями у багатьох стрічках.

Не пропустіть Найочікуваніші прем'єри грудня на Netflix, які не можна пропустити

Добірка фільмів з Полом Вокером

"Форсаж" (2001)

Рейтинг IMDb : 6.8/10

: 6.8/10 Роль: Брайн О'Коннер

У центрі сюжету – вуличний гонщик із Лос-Анджелеса Домінік Торетто. Головний герой та його команда стрітрейсерів опиняються під підозрою, коли в місті відбувається серія пограбувань вантажівок.

Щоб довести провину Домініка, поліція Лос-Анджелеса доручає молодому офіцеру Брайну О'Коннеру завдання: влитися у спільноту гонщиків. Проте чоловік захоплюється перегонами й закохується у сестру Торетто.

"Форсаж": дивіться онлайн трейлер фільму

"У пастці часу" (2003)

Рейтинг IMDb : 5.6/10

: 5.6/10 Роль: Кріс Джонстон

Групі археологів стає відомо про експеримент з переміщення у часі, який таємно провів фінансовий магнат. Унаслідок цього професор Едвард А. Джонстон потрапив до Франції XIV століття.

Археологи впевнені, що знають достатньо про середньовічну Європу, тож переміщуються у XIV століття, щоб повернути професора. Однак у той період якраз триває війна.

"У пастці часу": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ласкаво просимо до раю!" (2005)

Рейтинг IMDb : 5.9/10

: 5.9/10 Роль: Джаред

У фільмі розповідається про молодих дайверів на Багамах. Інструктор з дайвінгу Джаред, його дівчина Сем та їхні друзі відправляються на пошуки затонулих скарбів. Коли вони занурюються у воду, то знаходять літак із наркотиками. Тепер герої опиняються у небезпеці й намагаються вижити.

"Ласкаво просимо до раю!": дивіться онлайн трейлер фільму

"Біжи не озираючись" (2006)

Рейтинг IMDb : 7.3/10

: 7.3/10 Роль: Джої Газелле

Джої Газелл повинен позбутися зброї, з якої вбили двох поліцейських. Однак вона потрапляє до рук Олега – хлопця із сусіднього будинку. Той використовує зброю, щоб застрелити свого жорсткого вітчима.

Олег втікає, але Джої намагається повернути знаряддя вбивства. Тим часом Газелла переслідує корумпований детектив Райделл.

"Біжи не озираючись": дивіться онлайн трейлер фільму

"Смерть та життя Боббі Зі" (2007)

Рейтинг IMDb : 5.8/10

: 5.8/10 Роль: Тім Кірні

Агент служби по боротьбі з наркотиками пропонує ув'язненому вояці Тіму Кірні угоду, завдяки якій він може вийти на волю: чоловік повинен прикинутись померлим наркобароном Боббі Зі, щоб виконати спецоперацію.

Однак план провалюється, тож Тім утікає разом із сином Боббі Зі.

"Смерть та життя Боббі Зі": дивіться онлайн трейлер фільму