В финале, кроме оригинальной команды, появилось несколько новых лиц, в том числе звезда "Шиттс Крик" Дэн Леви, Таддеа Грэм ("Доктор Кто"), Лиза Макгриллис ("Где мальчик"), Мари Ройтер ("Камикадзе"), Джоди. Тернер-Смит и т.д. 4 сезон получил немало одобрительных отзывов, но были и оставшиеся недовольными.

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"Невероятный сериал! Нормализация секса, разнообразие героев и их проблем, прекрасные ракурсы, съемка, местности, детали. Такие важные глобальные проблемы показали через юмор. Каждую сцену ты проживаешь на самом деле, как будто это твоя история. Браво", – пишут поклонники в сети.

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О чем рассказывает 4 сезон "Сексуальное просвещение"

4 сезон "Сексуального образования" продолжает историю сексуальных приключений Отиса Милберна, только вот окончившего среднюю школу. Он продолжает пытаться стать независимым от своей матери – сексотерапевтки Джин Милберн. Впрочем, не все происходит по плану: его мать нуждается в помощи с младенцем, а в университете ждут новые испытания.

Отис волнуется перед открытием своей новой клиники, а Эрик молится, чтобы этот старт был успешным. Интересно, что в школе Мордейл ученики считали себя выше других, однако в университете появляются конкуренты и жизнь меняется. Здесь проводится ежедневная йога в общем саду, царит сильная атмосфера устойчивого развития, и весь этот коллектив молодых людей стал популярен благодаря своей доброте и искренности! Между тем Мэйв находится в Америке и живет своей литературной мечтой.

"Сексуальное просвещение" 4 сезон: смотрите трейлер