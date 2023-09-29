У фіналі, окрім оригінальної команди, з'явилося кілька нових осіб, зокрема зірка "Шіттс Крік" Ден Леві, Таддеа Грем ("Доктор Хто"), Ліза Макґрілліс ("Десь хлопчик"), Марі Ройтер ("Камікадзе"), Джоді Тернер-Сміт тощо. 4 сезон отримав чимало схвальних відгуків, але були й ті, хто залишився незадоволеним.

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"Неймовірний серіал! Нормалізація сексу, різноманітність героїв та їхніх проблем, прекрасні ракурси, зйомка, місцевості, деталі. Такі важливі глобальні проблеми показали через гумор. Кожну сцену ти проживаєш насправді, ніби це твоя історія. Браво", – пишуть шанувальники в мережі.

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Про що розповідає 4 сезон "Сексуальної освіти"

4 сезон "Сексуальної освіти" продовжує історію сексуальних пригод Отіса Мілберна, який тільки от закінчив середню школу. Він далі намагається стати незалежним від своєї матері – сексотерапевтки Джин Мілберн. Втім, не все відбувається за планом: його матір потребує допомоги з немовлям, а в університеті чекають нові випробування.

Отіс хвилюється перед відкриттям своєї нової клініки, а Ерік молиться, щоб цей старт був успішним. Цікаво, що у школі Мордейл учні вважали себе вищими за інших, проте в університеті з'являються конкуренти й життя змінюється. Тут проводиться щоденна йога в загальному саду, панує сильна атмосфера сталого розвитку, і весь цей колектив молодих людей став популярним завдяки своїй доброті та щирості! Тим часом Мейв перебуває в Америці й живе своєю літературною мрією.

"Сексуальна освіта" 4 сезон: дивіться трейлер