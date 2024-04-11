Кино 24 подготовило 3 интересных и популярных фильма на Netflix польского производства. Поэтому приготовьтесь к просмотру – будет интересно!

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"Любовь в квадрате"

По сюжету, Моника – учительница, которая предпочитает ходить на работу в старых кроссовках и обычных джинсах. Однако коллеги девушки даже не имеют представления, что та ведет тайную жизнь модели по имени Клаудия, чтобы выплатить долг своего отца преступникам.

Во время рекламной кампании Клаудия пересекается с дерзким плейбоем Стефаном, также известным как Энцо. Во время съемок рекламной кампании им необходимо было поцеловаться, что зажигает между ними новую связь. Однако ситуация приобретает драматический поворот, когда Энцо узнает о двойной жизни девушки.

"Любовь в квадрате": смотрите онлайн трейлер фильма

"Как я стал гангстером. Правдивая история"

По сюжету, главный герой понимает, что его не устраивает обычная жизнь и он стремится к острым ощущениям и азарту. Парень начал участвовать в драках за деньги во время учебы в старших классах.

После случайной встречи с гангстерами главный герой принял смелое решение присоединиться к их рядам. Со временем он достиг того, чего хотел. Однако со временем последствия его преступных действий настигли его, заставив взять на себя ответственность за свои поступки.

"Как я стал гангстером. Правдивая история": смотрите онлайн трейлер фильма

"Убей меня, если осмелишься"

По сюжету, неожиданный поворот событий произошел с супругами, которые долгое время верили в свою любовь и взаимоуважение друг к другу, после того, как выиграли значительную сумму в лотерею.

То, что должно было бы их сблизить, в конце концов подтолкнуло к ужасному поступку – убийства друг друга ради финансовой выгоды. К чему привело это решение казалось бы влюбленной пары?

"Убей меня, если осмелишься": смотрите онлайн трейлер фильма

Эти польские кинопроекты на Netflix очень пришлись по душе многим зрителям. Не пропустите и вы просмотр интересных польских кинолент.