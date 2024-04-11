Кіно 24 підготувало 3 цікавих та популярних фільми на Netflix польського виробництва. Тож приготуйтеся до перегляду – буде цікаво!

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"Любов у квадраті"

За сюжетом, Моніка – вчителька, яка воліє ходити на роботу у старих кросівках та звичайних джинсах. Проте колеги дівчини навіть не мають уявлення, що та веде таємне життя моделі на ім'я Клаудія, щоб виплатити борг свого батька злочинцям.

Під час рекламної кампанії Клаудія перетинається з зухвалим плейбоєм Стефаном, також відомим як Енцо. Під час зйомок рекламної кампанії їм необхідно було поцілуватися, що запалює між ними новий зв'язок. Однак ситуація набуває драматичного повороту, коли Енцо дізнається про подвійне життя дівчини.

"Любов у квадраті": дивіться онлайн трейлер фільму

"Як я став гангстером. Правдива історія"

За сюжетом, головний герой розуміє, що його не влаштовує звичайне життя і він прагне гострих відчуттів та азарту. Хлопець почав брати участь у бійках за гроші під час навчання в старших класах.

Після випадкової зустрічі з гангстерами головний герой прийняв сміливе рішення приєднатися до їхніх лав. Згодом він досягнув того, чого хотів. Однак з часом наслідки його злочинних дій наздогнали його, змусивши взяти на себе відповідальність за свої вчинки.

"Як я став гангстером. Правдива історія": дивіться онлайн трейлер фільму

"Убий мене, якщо наважишся"

За сюжетом, несподіваний поворот подій стався з подружжям, яке довгий час вірило у своє кохання та взаємоповагу один до одного, після того, як виграло значну суму в лотерею.

Те, що мало б їх зблизити, зрештою підштовхнуло до жахливого вчинку – вбивства одне одного заради фінансової вигоди. До чого призвело це рішення здавалося б закоханої пари?

"Убий мене, якщо наважишся": дивіться онлайн трейлер фільму

Ці польські кінопроєкти на Netflix дуже припали до душі багатьом глядачам. Не пропустіть і ви перегляд цікавих польських кінострічок.