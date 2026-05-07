"Помогите" – новый американский фильм ужасов Сэма Рейми: стоит ли смотреть ленту

В январе 2026 года состоялась премьера нового американского фильма ужасов под названием "Помогите". Над лентой работал режиссер Сэм Рэйми, известный зрителям как создатель "Человека-паука" и "Зловещих мертвецов".

В материале 24 Канала рассказываем подробнее о сюжете и актерском составе. Также делимся отзывами кинокритиков и обозревателей, которые уже высказали свои впечатления. Это поможет вам решить, стоит ли этот проект вашего внимания.

О чем сюжет фильма "Помогите"?

Фильм "Помогите" сочетает сразу несколько жанров, которые обычно нравятся киноманам: триллер, ужасы, приключения и комедию.

Главные роли исполнили Рэйчел МакАдамс, Дилан О'Брайен, Крис Панг и Деннис Хейсберт.

Сюжет разворачивается вокруг двух коллег, которые чудом выживают после страшной авиакатастрофы. Они оказываются на необитаемом острове, где вынуждены бороться за выживание в диких условиях.

Однако все оказывается значительно сложнее. Чтобы выжить, им нужно не только объединить физические усилия, но и преодолеть давние обиды и конфликты. Только при этих условиях они смогут найти путь к спасению.

Впереди – испытания не только физической выносливости, но и психологической устойчивости, ведь самая тяжелая борьба разворачивается между их характерами и внутренними страхами.

Подробнее о сюжете, актерском составе этой киноновинки также рассказывало издание The Guardian.

Стоит ли смотреть фильм "Помогите"?

В сети можно найти совершенно разные отзывы зрителей после просмотра фильма "Помогите". Некоторые отмечают узнаваемый стиль и режиссуру Сэма Рейми, сильную актерскую игру, в частности главных актеров, а также черный юмор и общий тон, который многим пришелся по душе. В то же время есть и немало критики.

На IMDb лента получила 6,8 балла из 10 возможных, поэтому каждый формирует собственное впечатление. Однако на YouTube-канале "Кинопил", где откровенно говорят о том, какие фильмы достойны внимания, а на какие не стоит тратить время, высказали свое мнение относительно ленты. Там отметили, что вряд ли фильм ужасов "Помогите" можно считать удачным примером жанра.

По словам обозревателей, отдельные сцены настолько гротескные, что одновременно выглядят и отвратительно, и абсурдно, а иногда даже смешно там, где должно быть страшно. Кроме того, раскритиковали техническую реализацию – в частности визуальные эффекты, которые выглядят недоработанными и выбивают из общей атмосферы.

Также, по мнению критиков, сюжет не спасает ситуацию: в нем слишком много хаоса и не хватает глубины. Дополнительные сюжетные линии выглядят лишними и перегружают историю, а финал не дает четкого завершения.

В итоге "Помогите" скорее разочаровывает, чем пугает. Поэтому если вы ищете действительно качественный и напряженный ужастик, стоит обратить внимание на другие варианты.