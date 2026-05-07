На момент смерти актрисе театра и кино было 75 лет. Об этом печальном известии сообщила художественный руководитель Черниговского областного академического музыкально-драматического театра имени Тараса Шевченко Оксана Туник-Фриз.

Какова причина смерти Любови Колесниковой?

Как сообщила Оксана Туник-Фриз, Любовь Степановна боролась с тяжелой болезнью. Она ушла из жизни под наблюдением врачей, окруженная заботой и любовью родных.

С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня утром на 75 году жизни отошла в вечность заслуженная артистка Украины, ведущий мастер сцены, актриса Черниговского областного академического музыкально-драматического театра им.Т.Шевченко, широко известная исполнительница роли бабы Палажки в сериале "Поймать Кайдаша" Любовь Степановна Колесникова,

– говорится в публикации.

Какую именно болезнь она имела – пока неизвестно. Прощание состоится 8 мая в Черниговском драматическом театре. Детали церемонии сообщат позже.

Что известно о Любови Колесниковой?

Любовь Колесникова родилась 1 июля 1951 года на Житомирщине. Об актерской карьере она мечтала еще с детства. В 13 лет сыграла свою первую роль в народном театре, а впоследствии училась в Киевской эстрадно-цирковой студии.

С 1971 года начала профессиональную сценическую деятельность в Нежинском академическом украинском драматическом театре имени Михаила Коцюбинского.

С 1978 года работала в Черниговском драматическом театре, которому посвятила всю свою творческую жизнь.

За годы карьеры актриса воплотила много разноплановых ролей в спектаклях, среди которых: "Энеида", "101 километр", "Восемь любящих женщин", "Фараоны", "Мертвые души", "Кайдашева семья", "В воскресенье рано зелье копала" и многие другие. Также она создала немало ярких сценических образов для детей.

Вечная и светлая память талантливой украинской актрисе.