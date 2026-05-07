В фильме снялись украинские военные и актеры, среди которых Дмитрий Сова, Валерия Ходос и другие известные лица. В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете этой долгожданной премьеры.

Фильм "Уставшие" вышел в кино: о чем говорится в ленте?

Сюжет фильма сосредоточен на истории Любы и Андрея – двух ветеранов войны, которые учатся жить не только с физическими травмами, но и с душевными ранами, нанесенными войной. Они находят поддержку друг в друге и бок о бок проходят путь к выздоровлению.

Именно их связь помогает постепенно восстанавливать жизнь и дарит надежду, что еще не все потеряно, а последствия войны можно исцелить любовью и искренними чувствами.

О видимых ранах говорят все, и их сложно не заметить. А вот внутренние – они часто остаются без внимания, хотя разрушают не меньше. Мне хотелось сфокусироваться именно на том, что происходит после – когда тишина громче взрывов,

– поделился режиссер фильма.

"Уставшие": смотрите онлайн трейлер фильма

Актерский состав: кто сыграл роли в фильме "Уставшие"?

В главных ролях вы увидите украинских актеров: Валерию Ходос, Дмитрия Сову, Ольгу Сафронову, Ирму Витовскую, Дарью Легейду, Елену Узлюк, Александра Маврицу, Филиппа Ильенко, Маргариту Гуру, Сергея Лузановского и другие известные лица.

Режиссер отмечает, что для него было большой удачей работать с этими актерами, ведь они тонко чувствовали материал и привносили в роли собственный опыт. Самое важное – они не боялись тишины и недосказанности.

Не только "Уставшие": какие еще украинские фильмы вышли недавно?

В украинском кинопрокате появляется все больше фильмов, которые действительно достойны внимания. В частности, 23 апреля в свет вышла лента Любомира Левицкого "Киллхаус". Этот проект особый тем, что многие актеры этого экшн-триллера служат в армии. Ранее мы подробнее рассказывали об этом по ссылке.

В частности, Денис Капустин, исполнивший в фильме главную роль, мобилизовался в батальон беспилотных систем 3-й штурмовой бригады. В интервью "Украинским новостям" он признался, что на это решение повлияли личные потери: его друг пропал без вести, коллега погиб, и что-то внутри него переключилось.

Также 24 апреля вышел документальный фильм "Горняк", а уже 28 мая в прокате появится приключенческая комедия "Крещатик. 48/2". Среди этих проектов каждый сможет найти что-то особенное для себя.