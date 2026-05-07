У фільмі знялися українські військові й актори, серед яких Дмитро Сова, Валерія Ходос та інші відомі обличчя. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет цієї довгоочікуваної прем'єри.

Фільм "Втомлені" вийшов у кіно: про що йдеться у стрічці?

Сюжет фільму зосереджений на історії Люби та Андрія – двох ветеранів війни, які вчаться жити не лише з фізичними травмами, а й із душевними ранами, завданими війною. Вони знаходять підтримку одне в одному й пліч-о-пліч проходять шлях до одужання.

Саме їхній зв'язок допомагає поступово відновлювати життя та дарує надію, що ще не все втрачено, а наслідки війни можна зцілити любов'ю і щирими почуттями.

Про видимі рани говорять всі, і їх складно не помітити. А от внутрішні – вони часто залишаються без уваги, хоча руйнують не менше. Мені хотілося сфокусуватися саме на тому, що відбувається після – коли тиша гучніша за вибухи,

– поділився режисер фільму.

"Втомлені": дивіться онлайн трейлер фільму

Акторський склад: хто зіграв ролі у фільмі "Втомлені"?

У головних ролях ви побачите українських акторів: Валерію Ходос, Дмитра Сову, Ольгу Сафронову, Ірму Вітовську, Дар'ю Легейду, Олену Узлюк, Олександра Маврицю, Пилипа Іллєнка, Маргариту Гуру, Сергія Лузановського та інші відомі обличчя.

Режисер зазначає, що для нього було великою удачею працювати з цими акторами, адже вони тонко відчували матеріал і привносили в ролі власний досвід. Найважливіше – вони не боялися тиші та недомовленості.

Не лише "Втомлені": які ще українські фільми вийшли нещодавно?

В українському кінопрокаті з'являється дедалі більше фільмів, які справді варті уваги. Зокрема, 23 квітня у світ вийшла стрічка Любомира Левицького "Кіллхаус". Цей проєкт особливий тим, що багато акторів цього екшн-трилера служать у війську. Раніше ми детальніше розповідали про це за посиланням.

Зокрема, Денис Капустін, який виконав у фільмі головну роль, мобілізувався до батальйону безпілотних систем 3-ї штурмової бригади. В інтерв'ю "Українським новинам" він зізнався, що на це рішення вплинули особисті втрати: його друг зник безвісти, колега загинув, і щось усередині нього перемкнулося.

Також 24 квітня вийшов документальний фільм "Гірник", а вже 28 травня у прокаті з'явиться пригодницька комедія "Хрещатик. 48/2". Серед цих проєктів кожен зможе знайти щось особливе для себе.