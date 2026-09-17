Эти лучшие ситкомы обожают миллионы зрителей: возможно, вы до сих пор не видели самые лучшие из них
Иногда хочется посмотреть сериал, который не заставляет запоминать двадцать персонажей, три временные линии и карту вымышленного королевства. Именно для таких вечеров существуют ситкомы – легкие, смешные и достаточно короткие, чтобы включить серию "на фоне", а потом незаметно посмотреть полсезона.
24 Канал собрал 5 популярных ситкомов, названия которых вы наверняка где-то слышали. Возможно, самое время наконец-то проверить, почему их так любят зрители и критики.
"Бруклин 9-9"
Годы: 2013–2021
Жанр: комедия, ситком, криминальный
IMDb: 8,4
Сезонов: 8
В центре сюжета – детектив Джейк Перальта и его коллеги из 99-го полицейского участка Бруклина. Они раскрывают преступления, но при этом успевают спорить, влюбляться, устраивать абсурдные соревнования и испытывать терпение капитана Голта.
Что говорят критики: все очень просто – им понравилось. На Rotten Tomatoes сериал получил 95 % положительных отзывов критиков. Особенно хвалят актерский состав, шутки и то, что герои постепенно становятся почти семьей.
"Бруклин 9-9": смотреть трейлер
"В лучшем мире"
Годы: 2016–2020
Жанр: комедия, фэнтези
IMDb: 8,2
Сезонов: 4
Элеонор умирает и попадает в "Хорошее место" – местный аналог рая. Есть только одна маленькая проблема: она прекрасно понимает, что при жизни была далеко не святой и попала сюда по ошибке.
Что говорят критики: Rotten Tomatoes ставит сериалу в среднем 97%. Критикам понравилось, что он одновременно легкий, странный и умный, а финальный сезон вообще получил 100%.
"В лучшем мире": смотреть трейлер
"Юный Шелдон"
Годы: 2017–2024
Жанр: семейный ситком, комедия
IMDb: 7,8
Сезонов: 7
Это детство того самого Шелдона Купера из "Теории большого взрыва". Маленький гений растет в обычной техасской семье, где футбол и церковь интересуют людей чуть больше, чем квантовая физика.
Что говорят критики: первый сезон получил на Rotten Tomatoes 76%, а финальный – уже 100%. Проще говоря: с годами сериал стал теплее и сильнее, чем от него изначально ожидали.
"Юный Шелдон": смотреть трейлер
"Американская семейка"
Годы: 2009–2020
Жанр: семейная комедия, ситком
IMDb: 8,5
Сезонов: 11
Три связанные между собой семьи живут своей обычной жизнью: воспитывают детей, ссорятся, мирятся, отмечают семейные праздники и регулярно попадают в курьезные ситуации.
Что говорят критики: на Rotten Tomatoes – 85 % от критиков. Сериал хвалят за простой юмор, актеров и очень узнаваемые семейные ситуации. Первый сезон вообще получил 100 %.
"Американская семейка": смотреть трейлер
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