24 Канал зібрав 5 популярних ситкомів, назви яких ви точно десь чули. Можливо, саме час нарешті перевірити, за що їх так люблять глядачі й критики.
"Бруклін 9-9"
Роки: 2013–2021
Жанр: комедія, ситком, кримінальний
IMDb: 8,4
Сезонів: 8
У центрі сюжету – детектив Джейк Перальта та його колеги з 99-го поліцейського відділку Брукліна. Злочини вони розкривають, але між цим встигають сперечатися, закохуватися, влаштовувати абсурдні змагання і перевіряти терпіння капітана Голта.
Що кажуть критики: дуже просто – їм сподобалося. На Rotten Tomatoes серіал має 95% від критиків. Особливо хвалять акторський склад, жарти та те, що герої поступово стають майже родиною.
"Бруклін 9-9": дивитись трейлер
"У кращому світі"
Роки: 2016–2020
Жанр: комедія, фентезі
IMDb: 8,2
Сезонів: 4
Елеонор помирає і потрапляє до "Хорошого місця" – місцевого аналога раю. Є лише одна маленька проблема: вона чудово розуміє, що за життя була далеко не святою і сюди потрапила помилково.
Що кажуть критики: Rotten Tomatoes дає серіалу в середньому 97%. Критикам сподобалося, що він одночасно легкий, дивний і розумний, а фінальний сезон взагалі отримав 100%.
"У кращому світі": дивитись трейлер
"Юний Шелдон"
Роки: 2017–2024
Жанр: сімейний ситком, комедія
IMDb: 7,8
Сезонів: 7
Це дитинство того самого Шелдона Купера з "Теорії великого вибуху". Маленький геній росте у звичайній техаській родині, де футбол і церква цікавлять людей трохи більше, ніж квантова фізика.
Що кажуть критики: перший сезон отримав на Rotten Tomatoes 76%, а фінальний – уже 100%. Якщо зовсім просто: серіал із роками став теплішим і сильнішим, ніж від нього спочатку очікували.
"Юний Шелдон": дивитись трейлер
"Американська сімейка"
Роки: 2009–2020
Жанр: сімейна комедія, ситком
IMDb: 8,5
Сезонів: 11
Три пов'язані між собою родини живуть своїм звичайним життям: виховують дітей, сваряться, миряться, переживають сімейні свята й регулярно потрапляють у курйозні ситуації.
Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes – 85% від критиків. Серіал хвалять за простий гумор, акторів і дуже впізнавані сімейні ситуації. Перший сезон узагалі отримав 100%.
"Американська сімейка": дивитись трейлер
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