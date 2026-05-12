Они вышли в 2000-м году и получили статус культовых: 4 фильма, которые не разочаруют

Начало 00-х годов было очень успешным в сфере кино. Появилось много новых историй и персонажей, а еще больше вымышленных миров. Тогда многие ленты получили высокий рейтинг от зрителей и до сих пор имеют статус культовых.

Очевидно, что обо всех-всех фильмах рассказать не удастся, однако 24 Канал нашел выход, как это можно исправить.

"Гладиатор", 2000

Рейтинг IMDb: 8,5

Максимус – легендарный военачальник Римской империи. Его могуществу и уму не было равных. Войско его обожало, однако единственное, что он не смог преодолеть – придворные интриги. Генерала предают и приговаривают к смертной казни. Но чудом ему удается избежать смерти. Максимус становится гладиатором. О его победах начали говорить по всей стране, поэтому бывший генерал оказывается в знаменитом Колизее, где на арене встретится со своим заклятым врагом.

"Американский психопат", 2000

Рейтинг IMDb: 7,6

Фильм снят по роману американского писателя Брета Истона Эллиса. События развиваются в конце 80-х годов. 27-летний банкир Патрик Бейтман ведет роскошную жизнь, скрывая свою склонность к садизму. Из-за зависти он убивает своего коллегу и имитирует, что тот уехал в Лондон.

На этом все только начинается. Многочисленные убийства бездомных, проституток и случайных жертв только разжигают его внутренних демонов.

"Патриот", 2000

Рейтинг IMDb: 7,2

Сюжет фильма с Мелом Гибсоном разворачивается во время войны за независимость США. Ветеран Бенджамин Мартин, овдовевший отец семерых детей, сначала избегает конфликта, но вступает в борьбу с британцами, чтобы защитить свою семью и страну после того, как война врывается в его дом.

"Пункт назначения", 2000

Рейтинг IMDb: 6,7

Американский фильм ужасов, который рассказывает об Алексе Барунинге. Школьник перед поездкой в Париж видит видение, что самолет, в котором он сидит, взрывается в воздухе. Парень начинает паниковать, поэтому его и других приятелей снимают с рейса.

Самолет взлетает и почти сразу взрывается. В дело вмешиваются агенты ФБР, чтобы допросить людей, которые сошли с самолета.

Какие сериалы мы смотрели в 00-х годах?

Сериалы тех лет оставили большой след в сердцах зрителей. Ведь сегодня они ассоциируются с беззаботными временами, когда самым важным было одно – успеть сесть перед телевизором в конкретное время, чтобы не пропустить новой серии.

Кто не помнит "Доктора Хауса", который прославился неординарным подходом к лечению пациентов, или же "Побег из тюрьмы", где главный герой – Майкл Скофилд, набил все свое тело татуировками, которые образовывали план тюрьмы, чтобы спасти родного брата от смертной казни.

А что говорить о "Отчаянных домохозяек", где все хотели быть теми четырьмя подругами, которые живут в Висперии Лейн.