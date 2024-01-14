В этой подборке найдете 20 лучших драм в истории кино, собранных на основе Rotten Tomatoes. Каждая из них в свое время всколыхнула весь мир. Даже сегодня, десятилетия спустя, большинство из этих фильмов продолжают просматривать и наслаждаться не только гениальной актерской игрой, но и увлекательным сюжетом.
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Лучшие драмы в истории кино
- "Унесенные ветром", 1939
- "Гражданин Кейн", 1941
- "Угонщики велосипедов", 1948
- "Крестный отец", 1972
- "Пролетая над гнездом кукушки", 1975
- "Таксист", 1976
- "Человек дождя", 1988
- "Общество мертвых поэтов", 1989
- "Список Шиндлера", 1993
- "Форрест Гамп", 1994
- "Побег из Шоушенко", 1994
- "Умник Уилл Хантинг", 1997
- "Зеленая миля", 1999
"Зеленая миля": смотрите онлайн трейлер фильма
- "Красота по-американски", 1999
- "Сложности перевода", 2003
- "Горбатая гора", 2005
- "Старикам здесь не место", 2007
"Старикам здесь не место": смотрите онлайн трейлер фильма
- "Загадочная история Бенджамина Баттона", 2008
- "Лунный свет", 2009
- "Дюнкерк", 2017