В этой подборке найдете 20 лучших драм в истории кино, собранных на основе Rotten Tomatoes. Каждая из них в свое время всколыхнула весь мир. Даже сегодня, десятилетия спустя, большинство из этих фильмов продолжают просматривать и наслаждаться не только гениальной актерской игрой, но и увлекательным сюжетом.

Не упустите Жизнь – это игра: 5 фильмов о последствиях, к которым приводит азарт

Лучшие драмы в истории кино

"Унесенные ветром", 1939 "Гражданин Кейн", 1941 "Угонщики велосипедов", 1948 "Крестный отец", 1972 "Пролетая над гнездом кукушки", 1975 "Таксист", 1976 "Человек дождя", 1988 "Общество мертвых поэтов", 1989 "Список Шиндлера", 1993 "Форрест Гамп", 1994

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з Favbet. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

"Побег из Шоушенко", 1994 "Умник Уилл Хантинг", 1997 "Зеленая миля", 1999

"Зеленая миля": смотрите онлайн трейлер фильма

"Красота по-американски", 1999 "Сложности перевода", 2003 "Горбатая гора", 2005 "Старикам здесь не место", 2007

"Старикам здесь не место": смотрите онлайн трейлер фильма