У цій добірці знайдете 20 найкращих драм в історії кіно, зібраних на основі Rotten Tomatoes. Кожна з них у свій час сколихнула увесь світ. Навіть сьогодні, через десятиліття, більшість з цих фільмів продовжують переглядати та насолоджуватися не лише геніальною акторською грою, а й захопливим сюжетом.

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Найкращі драми в історії кіно

  1. "Віднесені вітром", 1939
  2. "Громадянин Кейн", 1941
  3. "Викрадачі велосипедів", 1948
  4. "Хрещений батько", 1972
  5. "Пролітаючи над гніздом зозулі", 1975
  6. "Таксист", 1976
  7. "Людина дощу", 1988
  8. "Товариство мертвих поетів", 1989
  9. "Список Шиндлера", 1993
  10. "Форрест Гамп", 1994
  1. "Втеча з Шоушенка", 1994
  2. "Розумник Вілл Хантінг", 1997
  3. "Зелена миля", 1999

"Зелена миля": дивіться онлайн трейлер фільму

  1. "Краса по-американськи", 1999
  2. "Складнощі перекладу", 2003
  3. "Горбата гора", 2005
  4. "Старим тут не місце", 2007

"Старим тут не місце": дивіться онлайн трейлер фільму

  1. "Загадкова історія Бенджаміна Баттона", 2008
  2. "Місячне сяйво", 2009
  3. "Дюнкерк", 2017