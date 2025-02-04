24 Канал подготовил подборку фильмов с минимальным бюджетом. Их режиссеры смогли создать гениальные ленты, имея минимум ресурсов, но много таланта.

Не пропустите Шпионский триллер с высоким рейтингом: новый сериал, который стоит посмотреть на выходных

"Детонатор" (2004)

Бюджет: 7 000 долларов

Кассовые сборы: почти 425 000 долларов

Два инженера Эйб и Аарон случайно изобретают устройство для путешествий во времени. Мужчины проводят многочисленное количество экспериментов, ведь стремятся получить новые возможности. Однако уже совсем скоро изобретатели поймут, к каким непредсказуемым последствиям приведет пользование этой машиной времени. Смогут ли герои избежать опасности и изменить все?

"Детонатор": смотрите трейлер фильма онлайн

"Паранормальное явление" (2007)

Бюджет: 15 000 долларов

Кассовые сборы: более 193 миллионов долларов

Молодая пара переезжает в новый дом. Однажды Мика и Кэти становятся свидетелями странных явлений, которые происходят в доме. Влюбленные устанавливают камеры наблюдения, чтобы понять, что происходит ночью, пока они спят. И вдруг начинается то, что невозможно объяснить с рациональной точки зрения. Теперь паре придется бороться за собственную жизнь.

"Паранормальное явление": смотрите трейлер фильма онлайн

"Клерки" (1994)

Бюджет: 27 000 долларов

Кассовые сборы: более 3 миллионов долларов

В центре сюжета – Данте и Рендал, продавцы, которые работают в соседних магазинах и дружат со школы. Они обсуждают жизнь, клиентов и проблемы молодежи 90-х, постоянно попадая в абсурдные ситуации. Данте имеет серьезные проблемы в личной жизни и никак не может определиться, с кем ему стоит строить отношения. В то же время Рэндал постоянно пугает своих покупателей.

"Клерки": смотрите трейлер фильма онлайн

Эти ленты в очередной раз доказывают, что главное в кино – не деньги, а идея, которая способна задеть сердца миллионов. Выбирайте ленту из перечня и наслаждайтесь просмотром!