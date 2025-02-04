24 Канал подготовил подборку фильмов с минимальным бюджетом. Их режиссеры смогли создать гениальные ленты, имея минимум ресурсов, но много таланта.
Не пропустите Шпионский триллер с высоким рейтингом: новый сериал, который стоит посмотреть на выходных
"Детонатор" (2004)
Бюджет: 7 000 долларов
Кассовые сборы: почти 425 000 долларов
Два инженера Эйб и Аарон случайно изобретают устройство для путешествий во времени. Мужчины проводят многочисленное количество экспериментов, ведь стремятся получить новые возможности. Однако уже совсем скоро изобретатели поймут, к каким непредсказуемым последствиям приведет пользование этой машиной времени. Смогут ли герои избежать опасности и изменить все?
"Детонатор": смотрите трейлер фильма онлайн
"Паранормальное явление" (2007)
Бюджет: 15 000 долларов
Кассовые сборы: более 193 миллионов долларов
Молодая пара переезжает в новый дом. Однажды Мика и Кэти становятся свидетелями странных явлений, которые происходят в доме. Влюбленные устанавливают камеры наблюдения, чтобы понять, что происходит ночью, пока они спят. И вдруг начинается то, что невозможно объяснить с рациональной точки зрения. Теперь паре придется бороться за собственную жизнь.
"Паранормальное явление": смотрите трейлер фильма онлайн
"Клерки" (1994)
Бюджет: 27 000 долларов
Кассовые сборы: более 3 миллионов долларов
В центре сюжета – Данте и Рендал, продавцы, которые работают в соседних магазинах и дружат со школы. Они обсуждают жизнь, клиентов и проблемы молодежи 90-х, постоянно попадая в абсурдные ситуации. Данте имеет серьезные проблемы в личной жизни и никак не может определиться, с кем ему стоит строить отношения. В то же время Рэндал постоянно пугает своих покупателей.
"Клерки": смотрите трейлер фильма онлайн
Эти ленты в очередной раз доказывают, что главное в кино – не деньги, а идея, которая способна задеть сердца миллионов. Выбирайте ленту из перечня и наслаждайтесь просмотром!