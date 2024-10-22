10 популярных фильмов, которые обязательно надо пересмотреть осенними вечерами

Осенний период так и требует устроить киномарафон в один из прохладных дней. Чтобы поддерживать настроение этого сезона, можно вернуться к любимым фильмам - романтическим, комедийным или даже немного жутким.

Осенние фильмы идеально подходят в то время, когда хочется уюта за чашкой чая или какао. Кино 24 расскажет о лентах, которые стоит пересмотреть этой осенью и забыть о рутине хотя бы на несколько часов.

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"Умник Уилл Хантинг"

Гениальный юноша Уилл работает уборщиком в Массачусетском институте. Он обращается к психотерапевту, чтобы найти свой путь в жизни. Глубокая драма поднимает важные темы самопознания и дружбы на фоне осенней атмосферы Бостона.

"Умник Уилл Хантинг": смотрите трейлер онлайн

"Когда Гарри встретил Салли"

На своей первой встрече Гарри и Салли мгновенно почувствовали друг к другу симпатию. Но все никак не могли решиться на романтические отношения. В фильме показаны разные времена года, но именно осенью все оживляется.

"Когда Гарри встретил Салли": смотрите трейлер онлайн

"Улыбка Мона Лизы"

Выпускница университета Беркли соглашается преподавать в престижном женском колледже. Она учит студенток мыслить вне стереотипов и стандартов. Этот фильм для тех, кто любит ностальгировать по учебе.

"Улыбка Мона Лизы": смотрите трейлер онлайн

"Маленькие женщины"

Экранизация классического романа рассказывает о взрослении четырех сестер. Каждая из них борется с собственными проблемами и стремится найти свое место в мире. В фильме много осенней и семейной атмосферы.

"Маленькие женщины": смотрите трейлер онлайн

"Практическая магия"

Мистический фильм рассказывает о двух сестрах-ведьмах Салли и Джиллиан, которые пытаются преодолеть древнее любовное проклятие. Тыквы, осенний городок, чары – именно то, что нужно для осеннего вечера.

"Практическая магия": смотрите трейлер онлайн

"Фокус Покус"

Веселая и одновременно жуткая комедия рассказывает о трех сестрах-ведьмах Сандерсон, которые возвращаются к жизни в современном мире. Это идеальный вариант для просмотра на Хэллоуин. Вторая часть этой ленты тоже стоит внимания.

"Фокус Покус": смотрите трейлер онлайн

"Гарри Поттер и узник Азкабана"

Третья часть серии фильмов о Гарри Поттере отличается от двух предыдущих. В ней рассказывают настоящую историю Сириуса Блэка. Огромные тыквы возле домика Хагрида, мрачные и темные тона и холодная осень в Хогвартсе делает эту ленту идеальной именно на осень.

"Гарри Поттер и узник Азкабана": смотрите трейлер онлайн

"Крик"

Знаковый фильм ужасов рассказывает о серийном убийце, что охотится на группу подростков. Эта лента понравится тем, кто выбирает не романтику и комедии, а хорроры. В таком случае можно пересмотреть даже всю франшизу.

"Крик": смотрите трейлер онлайн

"Иствикские ведьмы"

Три независимые женщины из провинциального городка мечтают об идеальном мужчине. Их желания осуществляются – в город приезжает харизматичный незнакомец. Мистическая комедия прекрасно подходит для просмотра осенью.

"Иствикские ведьмы": смотрите трейлер онлайн

"Осень в Нью-Йорке"

Романтическая мелодрама рассказывает об отношениях между зрелым мужчиной Уиллом и молодой женщиной Шарлоттой, которая страдает от неизлечимой болезни. Их роман разворачивается на фоне осеннего Нью-Йорка.

"Осень в Нью-Йорке": смотрите трейлер онлайн

Осень – идеальное время, чтобы окунуться в эти атмосферные ленты. Каждый сможет найти лучший вариант для себя из списка этих фильмов.