От новых комедий до жутких триллеров: самые популярные фильмы Netflix в Украине прямо сейчас

Стриминговая платформа Netflix обновила еженедельный рейтинг самых просматриваемых фильмов в Украине. В свежем топе нашлось место для всего – от легких молодежных комедий о дружбе до напряженных триллеров о выживании и экстремальных спортивных драм.

24 Канал собрал главные хиты недели на Netflix с описаниями, отзывами критиков и рейтингами, чтобы вам было проще выбрать идеальный фильм на вечер.

"Мой лучший друг, его девушка и я"

Рейтинг IMDb – 5,4

Олли впадает в отчаяние, когда его неразлучный друг Маце знакомится с Ребеккой и внезапно отменяет их заветное совместное путешествие вокруг света. Убежденный, что другу просто затуманили ум, парень уговаривает общих друзей разрушить эти романтические отношения любой ценой. Однако новая избранница оказывается изобретательной соперницей и объявляет Олли открытую войну характеров.

"Мой лучший друг, его девушка и я": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes фильм получил хорошие отзывы за остроумные диалоги, динамичный темп и яркую химию между главными героями. Критики отмечают, что картина предлагает легкий и современный взгляд на классическую историю об испытаниях дружбы, связанных со взрослением.

"Последний дом"

Рейтинг IMDb – 5,5

Однажды утром обычная семья обнаруживает, что их уютный дом превратился в смертельную ловушку из-за таинственной природной аномалии. Все окна и двери внезапно заблокировались, к тому же связь с внешним миром прервалась. Оказавшись в полной изоляции с ограниченными запасами продуктов, родные пытаются найти спасение в четырех стенах. Однако настоящий ужас начинается тогда, когда вместе с дождем за порогом появляется неизвестная и смертоносная угроза.

"Последний дом": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: по данным сервиса Rotten Tomatoes, картина привлекает напряженной атмосферой и сильной игрой актеров. Обозреватели отмечают удачное сочетание семейной психологической драмы с элементами мистического хоррора о выживании.

"Дикий драйв"

Рейтинг IMDb – 6,7

Сюжет драматической картины разворачивается вокруг группы бесстрашных спортсменов-экстремалов, посвятивших свою жизнь опасному бейс-джампингу. Главный герой оставляет в прошлом скалолазание ради прыжков с парашютом с самых высоких горных вершин мира. Вместе с друзьями он готовится установить мировой рекорд, постоянно находясь в шаге от смерти.

"Дикий драйв": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes рецензенты высоко оценили зрелищные съемки трюков от первого лица и живописные горные панорамы. Критики подчеркивают, что фильм держит зрителя в напряжении благодаря реалистичным кадрам экстремальных полетов и искренней драме о человеческой отваге.

"Не желай удачи"

Рейтинг IMDb – 6,8

Талантливая 16-летняя Софи активно готовится к главной роли в школьном мюзикле. Однако как раз накануне премьеры девушка узнает, что у ее мамы снова обнаружили рак. Переживая сложные семейные испытания и первую любовь, героиня обретает силу в музыке и искренности окружающих.

"Не желай удачи": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на сайте Rotten Tomatoes картина получила более 90% положительных отзывов. Обозреватели похвалили нежное сочетание музыкальных номеров с глубокими семейными темами и отметили убедительную игру молодых звезд.

"72 часа"

Рейтинг IMDb – 5,4

Опытный, но зацикленный на работе топ-менеджер оказывается в шаге от увольнения из-за непонимания современных трендов. Чтобы сохранить свою должность, он обещает руководству создать вирусную молодежную рекламную кампанию всего за три суток. Из-за нелепой ошибки герой оказывается на безумной вечеринке зумеров в Майами, где попадает в череду абсурдных приключений и курьезных ситуаций.

"72 часа": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes комедию хвалят за непринужденный юмор. Рецензенты отмечают, что контраст поколений и курьезные выходки главного героя прекрасно развлекают и идеально подходят для легкого вечернего просмотра.

Среди других фильмов, вошедших в десятку самых популярных в Украине:

"КИЛЛХАУС";

"Проклятие Боинга: Расплата";

"Робин Гуд";

"В чужой шкуре";

"Вторжение".

Если же вы ищете интересный сериал Netflix на вечер, то предлагаем ознакомиться с подборкой самых популярных сериалов в Украине.