24 Канал зібрав головні хіти тижня на Netflix із сюжетами, оцінками критиків та рейтингами, щоб ви легко обрали ідеальне кіно на вечір.

"Мій найкращий друг, його дівчина і я"

Рейтинг IMDb – 5,4

Оллі впадає у відчай, коли його нерозлучний друг Маце зустрічає Ребекку й раптово скасовує їхню омріяну спільну подорож навколо світу. Переконаний, що товаришу просто затьмарили розум, хлопець вмовляє спільних друзів зруйнувати ці романтичні стосунки за будь-яку ціну. Однак нова обраниця виявляється винахідливою суперницею та оголошує Оллі відкриту війну характерів.

"Мій найкращий друг, його дівчина і я": дивіться трейлер фільму онлайн

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Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes фільм отримав хороші відгуки за дотепні діалоги, динамічний темп та яскраву хімію між головними героями. Критики зазначають, що картина пропонує легкий і сучасний погляд на класичну історію про випробування дружби дорослішанням.

"Останній дім"

Рейтинг IMDb – 5,5

Одного ранку звичайна родина виявляє, що їхній затишний будинок перетворився на смертельну пастку через таємничу природну аномалію. Усі вікна і двері раптово заблокувалися, до того ж зв'язок із зовнішнім світом зник. Залишившись у повній ізоляції з обмеженими запасами продуктів, рідні намагаються знайти порятунок у чотирьох стінах. Однак справжній жах починається тоді, коли разом з дощем за порогом з'являється невідома та смертоносна загроза.

"Останній дім": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: За даними сервісу Rotten Tomatoes, стрічка приваблює напруженою атмосферою та сильною грою акторів. Оглядачі відзначають вдале поєднання сімейної психологічної драми з елементами містичного горору про виживання.

"На повну"

Рейтинг IMDb – 6,7

Сюжет драматичної стрічки розгортається навколо групи безстрашних спортсменів-екстремалів, які присвятили своє життя небезпечному бейс-джампінгу. Головний герой залишає позаду скелелазіння заради стрибків з парашутом з найвищих гірських вершин світу. Разом з друзями він готується встановити світовий рекорд, постійно перебуваючи за крок до смерті.

"На повну": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes рецензенти високо оцінили видовищні зйомки трюків від першої особи та мальовничі гірські панорами. Критики підкреслюють, що фільм тримає глядача в напрузі завдяки реалістичним кадрам екстремальних польотів і щирій драмі про людську відчайдушність.

"Не бажай удачі"

Рейтинг IMDb – 6,8

Талановита 16-річна Софі активно готується до головної ролі в шкільному мюзиклі. Втім, саме напередодні прем'єри дівчина дізнається, що її мама знову захворіла на рак. Переживаючи складні сімейні виклики та перше кохання, героїня знаходить силу в музиці та щирості оточення.

"Не бажай удачі": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На ресурсі Rotten Tomatoes стрічка здобула понад 90% схвальних рецензій. Оглядачі похвалили ніжне поєднання музичних номерів з глибокими сімейними темами та відзначили переконливу акторську гру молодих зірок.

"72 години"

Рейтинг IMDb – 5,4

Досвідчений, але зациклений на роботі топменеджер опиняється за крок від звільнення через нерозуміння сучасних трендів. Щоб зберегти свою посаду, він обіцяє керівництву створити вірусну молодіжну рекламну кампанію всього за три доби. Через безглузду помилку герой опиняється на божевільній вечірці зумерів у Маямі, де потрапляє в ланцюг абсурдних пригод і курйозних ситуацій.

"72 години": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes комедію хвалять за невимушений гумор. Рецензенти зазначають, що контраст поколінь і курйозні витівки головного персонажа чудово розважають та ідеально пасують для легкого вечірнього перегляду.

Серед інших фільмів, які увійшли до десятки найпопулярніших в Україні:

"КІЛЛХАУС";

"Прокляття Боїнга: Розплата";

"Робін Гуд";

"У чужій шкірі";

"Вторгнення".

Якщо ж ви шукаєте цікавий серіал Netflix на вечір, то пропонуємо ознайомитися з добіркою найпопулярніших стрічок в України.