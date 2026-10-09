Поэтому вот три проверенных сериала разных жанров от 24 Канала: мистика с ностальгией по 80-м, религиозный хоррор и Marvel, где даже время устало разбираться, что происходит.

"Очень странные дела"

Жанр: фантастика, мистика, хоррор, драма

IMDb: 8,6

В маленьком американском городке Хокинс пропадает мальчик, появляется загадочная девочка Одиннадцать, а где-то рядом открывается проход в мир, куда точно не стоит ходить без фонарика. Далее – секретные эксперименты, монстры, дружба и такое количество проблем у подростков, что обычная контрольная по математике уже кажется отдыхом.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сериал имеет в среднем 90% положительных рецензий, а первый сезон – целых 97%. Критики особенно хвалили атмосферу 1980-х, актерский состав и баланс между хоррором и историей взросления.

"Очень странные дела": смотреть трейлер

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"Полуночная месса"

Жанр: психологический хоррор, мистика, драма

IMDb: 7,7

На маленький изолированный остров приезжает молодой харизматичный священник. После его появления начинают происходить настоящие "чудеса" – люди выздоравливают, приход оживает, вера укрепляется. В общем, все прекрасно, пока не становится ясно, что о цене некоторых чудес лучше вообще не спрашивать.

Что говорят критики: Rotten Tomatoes ставит мини-сериалу 87%. Критики называют его медленным, но довольно сильным для размышлений о вере, горе и фанатизме, который постепенно превращается в настоящий кошмар.

"Полуночная месса": смотреть трейлер

"Локи"

Жанр: фантастика, приключения, экшн

IMDb: 8,2

После событий "Мстителей: Финал" Локи умудряется снова создать проблему – на этот раз буквально со временем. Он попадает в Управление временными изменениями, где выясняет, что вселенная гораздо запутаннее, чем даже он думал.

Что говорят критики: первый сезон получил 92% на Rotten Tomatoes, а весь сериал – 87%. Обозревателям особенно понравилось, что Marvel наконец-то дала Локи возможность быть не просто красивым злодеем с проблемами в семье, а полноценным главным героем.

"Локи": смотреть трейлер

У нас для вас есть еще и "мистические сериалы" – то, что нужно в дождливый осенний вечер.