5 популярных сериалов, которые стоит пересмотреть этой осенью

Когда оранжевые листья уже опадают с деревьев, а на улице становится прохладно, нас начинают привлекать жуткие истории или истории о школе. Это тот сезон, когда мы возвращаемся к "Сумеркам" и "Гарри Поттеру". Однако это только фильмы.

Кино 24 расскажет о популярных сериалах, что помогут окунуться в осеннюю атмосферу. Вы могли видеть их раньше, и сейчас идеальное время, чтобы посмотреть снова.

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"Твин Пикс"

Культовый сериал Дэвида Линча рассказывает о жизни простого городка Твин Пикс. Здесь происходит загадочное убийство девушки Лоры Палмер. Расследовать преступление приезжает агент Дейл Купер. Он обнаруживает, что городок скрывает гораздо больше жутких секретов.

"Твин Пикс": смотрите трейлер онлайн

"Девушки Гилмор"

События сериала происходят в небольшом городке Старз Халлоу. Лорелай, независимая и амбициозная женщина, стала матерью в очень молодом возрасте. Они с дочерью Рори похожи на лучших подруг. Сериал исследует их отношения, взросление Рори и сложности семейной жизни

"Девушки Гилмор": смотрите трейлер онлайн

"Дневники вампира"

Мистический сериал рассказывает о старшекласснице Елене Гилберт, которая приходит в себя после аварии. Она попадает в водоворот загадочных событий с двумя братьями-вампирами Стефаном и Деймоном Сальваторе. Ребята конфликтуют не только из-за личных вопросов, но и чувств к Елене.

"Дневники вампира": смотрите трейлер онлайн

"Венздей"

Венздей Аддамс приезжает в школу для необычных подростков, где учились ее родители. Там она расследует таинственные убийства и пытается раскрыть правду о давнем заговоре, связанном с ее семьей.

"Венздей": смотрите трейлер онлайн

"Американская история ужасов"

Каждый сезон этого сериала рассказывает другую историю. Он переносит зрителя в различные локации – от старых особняков до цирков, психиатрических больниц и отелей и рассказывает о встрече людей со сверхъестественными явлениями.

"Американская история ужасов": смотрите трейлер онлайн

Запасайтесь большим количеством сладостей и любимых напитков, чтобы подготовиться к просмотру этих культовых телешоу.